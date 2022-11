Ondanks haar zware acne wint Lore (27) missverkiezing. “Ik wil mijn aandoening bespreekbaar maken”

Lore Ven (27) zal ons land vertegenwoordigen als Miss International Belgium in Japan. Maar achter haar mooie verschijning schuilt een lange lijdensweg naar een moeilijke diagnose: PCOS. Een hormonale aandoening die één op de tien Belgische vrouwen treft en verschillende symptomen heeft, zoals in het geval van Lore: felle acne. De Kempische wil van haar titel gebruikmaken om de ziekte meer aandacht te geven. Maar wat is PCOS precies? “De exacte triggers zijn niet bekend.”

Binnen twee weken vindt Miss International in Japan plaats, een van de ‘Big Four’ van de grote verkiezingen naast Miss Universe, Miss Earth en Miss World. Lore Ven uit Geel zal daar België vertegenwoordigen. “Missverkiezingen dragen in ons land nog altijd een negatieve connotatie mee”, vertelt ze aan ‘Het Nieuwsblad’. “Er hangen nog veel vooroordelen rond en dat vind ik jammer. Want mijn verhaal bewijst dat je lang niet perfect hoeft te zijn om te kunnen winnen.”

Ven alludeert hier op het feit dat ze PCOS heeft, een gynaecologische ziekte die één op de tien vrouwen in ons land treft en één op de vijf vrouwen wereldwijd. De ziekte heeft verschillende oorzaken en uiteenlopende symptomen, zoals stemmingswisselingen, meer beharing, overgewicht en in het geval van Lore: felle acne. “We moeten ons daar als vrouw niet voor schamen, want het komt zo veel voor, en we kunnen er niks aan doen", zei ze op Radio2. “Deze titel mogen dragen is een mooie afsluiter van een lang en zwaar traject, onder het motto ‘geef nooit je dromen op’.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na jarenlang helse pijnen te doorstaan, besloot Lore te stoppen met de pil. Het resultaat: iets minder pijn, maar plots kreeg ze geen regels meer én zeer felle acne. Niet veel later werd de diagnose gesteld: PCOS. “Mijn eerste reactie was: dit verklaart heel veel. Maar in tweede instantie was het toch ook van: wat ben ik hier nu mee? Want na het stellen van de diagnose krijg je vooral te horen dat er weinig aan te doen is. De oplossing die me werd voorgesteld, was … de anticonceptiepil.” De anticonceptiepil is volgens Ven een van de redenen dat ze in de eerste plaats PCOS kreeg, vertelde ze in een Instagramverhaal.

Krijg je PCOS van de pil?

Omdat de ziekte nog zo nieuw is, heerst er nog veel onduidelijkheid over PCOS. Gynaecoloog en fertiliteitsarts Guy Verhulst vertelt ons: “De exacte triggers zijn niet bekend. Er bestaan verschillende soorten. Sommige types komen meer voor in bepaalde families – een moeder en haar dochters kunnen bijvoorbeeld dezelfde klachten hebben – wat doet vermoeden dat genetica een rol speelt. Preventief kan je niks doen om PCOS te vermijden. Ook de pil heeft er niets mee te maken. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PCOS niet vaker voorkomt bij mensen die al jarenlang de pil slikken dan bij vrouwen die nooit of maar heel kort de pil gebruiken.”

Na de finale in Japan heeft Lore grootse plannen. “Ik zou heel graag een campagne opbouwen omdat ik hoop dat de hulp rond PCOS verbeterd en vergroot wordt. Op dit moment gaat het vaak niet verder dan: hier is de pil tegen acne, of hier is antibiotica. Dokters doen meer aan symptoombestrijding, dan te kijken naar de echte oorzaak. Want PCOS is effectief terug te draaien, of je kan de symptomen toch bestrijden alleszins, op een natuurlijke manier.” Door haar voeding aan te passen, is de acne van Lore ondertussen verminderd.

Lees ook :