Nog 2.436 te gaan: Deze Vlamingen willen élke straat van hun stad afwandelen. “Ik heb al veel schatten ontdekt”

Tijdens de pandemie ontdekten we de schoonheid van onze eigen streek. Maar steeds meer mensen gaan nog een stapje verder: zij willen elke straat en steeg van hun gemeente of stad afvinken. Zo ook Niel (40), Céline (35) en Boudewijn (47): zij vertellen hoe ver ze staan met hun uitdaging en wat het hen al gebracht heeft. “Ik heb er intussen vrede mee dat ik veel straten dubbel zal moeten doen.”

Benieuwd hoeveel straten jij al bewandeld hebt van je geliefde gemeente of stad? Er bestaat een handige website die dat gratis en voor niets in kaart brengt: met CityStrides kan je verbinding maken met je RunKeeper-, MapMyRun- of Strava-account, waarna netjes weergegeven wordt door hoeveel straten je al gewandeld hebt. Eén advies van een teleurgestelde redactrice: hou er rekening mee dat het resultaat flink kan tegenslaan.

Het platform heeft vandaag de dag al meer dan 45.000 leden. Programmeur James Chevalier, die de website runt, getuigde onlangs aan The Guardian dat hij nooit had durven dromen van zo’n groot enthousiasme. Wereldwijd werden er intussen zo'n 6.300 pogingen succesvol voltooid om alle straten van een stad af te vinken, zo vertelde hij, waarvan geen enkele door hem. Chevalier bewandelde slechts 45 procent van Holyoke, Massachusetts. Al is een kanttekening op zijn plaats: hij verhuisde daarheen nadat hij al 21 procent van zijn nabijgelegen thuisstad Easthampton had afgevinkt.

De meest efficiënte route

Ook in ons land zijn er enkele mensen die maar wat graag elke straat van hun thuisstad willen afvinken. Niel Staes (40) verkent al enkele maanden zijn Antwerpen. “Ik kreeg dat idee jaren geleden al, toen ik las over een New Yorker die zijn stad wilde leren kennen. En toch is het tijdens de pandemie niet in mij opgekomen om er werk van te maken. (lacht) Idealiter was ik er dus al wat vroeger aan begonnen, maar intussen heb ik al 24 nauwkeurig uitgestippelde wandelroutes afgewerkt.”

Antwerpenaar Niel Staes.

Die wandelingen zijn goed voor zo'n 18,7 procent van het Antwerpse grondgebied. “Nog een lange weg te gaan dus, maar ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. Ik heb geen strakke deadline, al rond ik het avontuur het liefst binnen de drie jaar af.”

Quote Ik verloor in het begin heel wat tijd met het uittekenen van de meest efficiënte route, intussen heb ik er vrede mee dat ik veel straten dubbel zal moeten doen. Niel

Niel doet elke wandeling erg bewust. Bezoekt hij vrienden of loopt hij naar de supermarkt, dan telt hij die afstanden niet mee. “Het uittekenen van de routes duurt soms langer dan de wandeling zelf. Ik verloor in het begin heel wat tijd met het uittekenen van de meest efficiënte route, intussen heb ik er vrede mee dat ik veel straten dubbel zal moeten doen.”

Verrassende street art

De Antwerpenaar ontdekte ondertussen heel wat nieuwe plekken in zijn stad. “Ik woon elf jaar in Antwerpen, maar je kiest meestal voor dezelfde route of dezelfde wijken. Ik woon in het centrum van de stad en was bijvoorbeeld nog nooit in Wilrijk of Hoboken geweest. En in buurten die aanvankelijk verloederd leken, vond ik de allermooiste graffiti. Ik heb al veel schatten ontdekt tijdens mijn wandelingen.”



In het begin nam Niel foto’s met zijn gsm, intussen heeft hij een camera aangeschaft. “Maak je een foto met je smartphone, dan ben je snel afgeleid en voor je het weet ben je niet meer aandachtig voor je omgeving. Door met een camera op stap te gaan, behoud ik mijn focus en kan ik écht ten volle genieten. Soms wandelt er ook iemand mee met me en delen we de ervaring.”

Een uit de hand gelopen grap

Ook Céline Joie ontdekt Antwerpen, maar doet dat met haar hardloopschoenen aan. “Het is eerder een uit de hand gelopen grap dan een doelbewust plan”, vertelt de 35-jarige chemicus. “Enkele loopvrienden en ik keken eind vorig jaar op CityStrides hoeveel we al van Antwerpen hadden gezien. Toen bleek dat ik al op zo’n 30 procent zat, besloot ik om daar 100 procent van te maken.”

Céline Joie.

Céline stippelt op voorhand geen routes uit, al neemt ze soms wel de fiets naar een buurt waar ze nog niet eerder liep om niet keer op keer door dezelfde straat te moeten lopen. “Vervolgens verken ik die buurt al zigzaggend of sla ik lukraak wat straten in.”

Quote Het telt enkel als ik jog door de straat. Kom ik er per ongeluk te voet, dan valt dat buiten de challenge. Céline

Intussen zit ze aan 48 procent, alle straten in de buurt heeft ze al gehad. “Het is nu tijd om wat verder te trekken, zoals Merksem en Zandvliet. Dat maakt de uitdaging groter: de afstand is te groot om het parcours gauw na het werk mee te pikken.” Een deadline stelt ze niet. Ze volgt haar eigen tempo, maar valsspelen staat niet in haar woordenboek. “Het telt enkel als ik jog door de straat. Kom ik er per ongeluk te voet, dan valt dat buiten de challenge.”

Lopen doorheen Gent

Meer westelijk in ons land struint Boudewijn Van Autreve (47), websitemaker en loopcoach, alle straten van Groot-Gent af. Dat zijn er in totaal 2.813, hij bezocht van dat immense aantal al zo’n 82 procent. Ook hij doet dat, net zoals Céline, al joggend. En ook Boudewijn werd, net zoals Niel, geïnspireerd door een Amerikaan die zijn thuisstad op die manier ontdekt heeft.

Boudewijn Van Autreve, jogger die in alle straten van het Gents grondgebied wil gelopen hebben.

Eind dit jaar, idealiter in november, zou hij de laatste straat willen afvinken. Dan is hij een dikke twee jaar bezig geweest met zijn project. Boudewijn: “Gent telt een pak meer straten, paadjes en steegjes dan ik aanvankelijk gedacht had. (lacht) Wat me ook opviel, is dat er geïnvesteerd is in natuur in de stad. Ik ontdek geregeld nieuwe groene plekjes, van bloemenperkjes over speeltuintjes tot iets omvangrijkere parken.”

De mooiste plek die hij tot nog toe ontdekte? Dat is de Achtervisserij, een smal paadje achter de huizen aan de Visserij. Een parel van een plek waar hij, net als vele Gentenaren, normaal gezien nooit zou komen. “Je hoort er amper verkeer en het pad loopt langs het water. Het is ondertussen een van de plekken geworden die ik regelmatig aan mijn loopparcours toevoeg. Zeker deze periode is het er prachtig, nu er veel bloemen bloeien.”

