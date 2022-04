Niet alleen te weinig maar ook te véél slapen is nefast voor je gezondheid, toont nieuwe studie

De ene hekelt zijn wekker, de ander springt ook na een korte nacht vrolijk uit zijn bed. Maar vrijwel iedereen stelt vast: vanaf een bepaalde leeftijd wordt je nachtrust steeds kostbaarder. Een Britse studie, uitgevoerd bij meer dan een half miljoen mensen ouder dan 38, schept duidelijkheid over hoeveel slaap je precies nodig hebt. En, jammer voor langslapers, je kan helaas ook té lang in dromenland vertoeven.

Over onze slaapgewoonten is al heel wat inkt gevloeid. Logisch ook, als je weet dat steeds meer mensen lijden aan slapeloosheid. Psychiater en somnoloog Alexander Van Daele zei in een eerder artikel al dat we anno nu te veel focussen op de kwantiteit van slaap, en beter wat meer zorg zouden dragen voor de kwaliteit ervan. En toch blijft een van de meest gestelde vragen: hoeveel uren slaap heb je precies nodig om fit en monter de dag door te komen?

Lucky number seven

Een recente, grootschalige Britse studie werpt een nieuw licht op de kwestie. Uit het onderzoek, waaraan bijna een half miljoen volwassen tussen 38 en 73 jaar oud aan deelnamen, kwam naar voren dat zeven uur de ideale hoeveelheid slaap is voor mensen op middelbare en hoge leeftijd. Lucky number seven, dus. Hoe minder dat getal schommelde, hoe beter.

Opvallend: niet alleen als je korter, maar ook als je langer dan die geprezen zeven uur slaapt, blijkt dat gevolgen te hebben voor je gezondheid. “Voor elk uur dat je van die zeven uur verwijderd was, ging je fysieke en mentale gezondheid erop achteruit”, stelde professor Barbara Sahakian van de afdeling psychiatrie van de Universiteit van Cambridge vast. “Dat maakt duidelijk hoe belangrijk de processen zijn die tijdens onze slaap in onze hersenen plaatsvinden.”

Een kleiner hersenvolume

Wie te weinig of te veel had geslapen, leverde slechtere cognitieve prestaties af. Bovendien schommelde hun mentale gezondheid en hadden ze vaker last van angst of depressie. Het gebied in je hersenen dat het meest beïnvloed wordt door je slaap blijkt de hippocampus te zijn, oftewel het geheugencentrum van de hersenen. Sliep je te veel of te weinig, dan had dat een kleiner hersenvolume tot gevolg.

De mensen met zeven uur slaap op de teller scoorden dan weer het best op alle tests: ze verwerkten sneller informatie, waren visueel aandachtiger, hun geheugen liet hen minder in de steek en hun probleemoplossend vermogen was beduidend beter.

Meer uren, mindere kwaliteit

Dat meer dan zeven uur slaap nefast blijkt te zijn voor je gezondheid, deed ook de onderzoekers zelf de wenkbrauwen fronsen. “We begrijpen niet echt waarom langer een probleem zou zijn”, gaf professor Sahakian toe. Een potentiële verklaring zou kunnen zijn dat bij mensen die zoveel uur in bed doorbrengen, de slaap van slechte kwaliteit is. Ze slapen langer in de hoop dat ze eindelijk verlost raken van dat vermoeide gevoel.

Is het heel erg als je meer of minder dan zeven uur per nacht haalt? Psychologe en slaapcoach Annelies Smolders stelt gerust: het gaat hier om gemiddeldes. “Het aantal uur slaap dat je nodig hebt, is afhankelijk van persoon tot persoon. De ene persoon heeft meer slaap nodig dan de andere. Het heeft dus geen zin om je blind te staren op die zeven uur. Als jij schoenmaat 40 hebt, ga je jezelf toch ook niet in een maatje 36 wurmen?”, legde ze eerder al uit aan nina.be. “Opgelet, élke nacht minder dan zes uur slapen is wel schadelijk voor je gezondheid.”

Als je te veel focust op die zeven uur per nacht, kan dat zelfs tegen je werken. Stel: na zes uur onder de lakens ben je plots klaarwakker. Dan heeft het geen nut om nog te blijven liggen. Of wat als je wekker aanduidt dat je maar zes uur kunt slapen? Dan is de kans groot dat je begint te piekeren omdat je niet voldoende slaapt, et voilà, de rest van de nacht lig je te woelen. De enige oplossing: probeer zo veel mogelijk om op hetzelfde moment onder de wol te kruipen en zoek je eigen slaapritme.

