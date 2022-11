Naomi Watts lanceert lijn met producten voor de menopauze: “Iedereen ervaart het anders. Ik voelde me alleen”

Naomi Watts (54) zet een knap staaltje acteerwerk neer in de Netflix-hit ‘The Watcher’, maar de actrice heeft duidelijk nog grotere aspiraties. Ze lanceerde een lijn met verzorgingsproducten genaamd Stripes, specifiek voor vrouwen in de menopauze. Ik hoor je al denken: wéér een celebrity met een eigen beautymerk. Maar eerlijk? De intenties achter Stripes lijken oprecht, zeker omdat Watts zelf vroegtijdig in de overgang belandde. “Niemand heeft het over de menopauze op een leuke, sexy of positieve manier.”

De menopauze: elke vrouw krijgt er op een bepaald punt in haar leven mee te maken, en toch wordt er niet genoeg over gesproken, vindt actrice Naomi Watts. Toen ze eind de dertig vroegtijdig in haar menopauze belandde, voelde ze zich verloren. “Tijdens mijn carrière heb ik tsunami’s overwonnen en oog in oog gestaan met King Kong (Watts had een hoofdrol in de gelijknamige film uit 2005, red.), maar niks kon me voorbereiden op mijn. vroegtijdige menopauze”, schrijft de Britse op Instagram. “Ik werd wakker in het midden van de nacht, nat van het zweet. Mijn huid was droog en jeukerig. Mijn hormonen gingen alle kanten op. Ik weet nog dat ik me verward en alleen voelde, alsof ik geen controle had over mijn eigen lichaam.”

Er bestaat helaas geen handboek

“Er was niet veel steun en zorg beschikbaar, zelfs vrienden van mijn eigen leeftijd spraken er niet over”, vertelt ze in een interview met Amerikaanse website Byrdie. “Wanneer ik er een conversatie over wou starten, botste ik op weerstand, dus ik hield het voor mezelf.”

Maar in de jaren die daarop volgden bleef Watts openlijk praten over haar menopauze, en ze herinnert zich een gesprek met een vriendin. ‘Zou het niet heerlijk zijn als er een handboek bestond voor hoe je je menopauze moet omarmen en ervan kan genieten?’, vroeg ze zichzelf af. Maar er was en is nog steeds geen handboek voor. “Het enige wat je hoorde was kommer en kwel. Niemand had het over de menopauze op een leuke, sexy of positieve manier.”

Toen ze tijdens de pandemie veel tijd had om na te denken, zag Stripes het licht: een lijn met onder andere gezichtscrèmes, haarmaskers en zelfs glijmiddel en supplementen die iedereen kan gebruiken, maar die ontwikkeld zijn met dames in hun menopauze in het achterhoofd. “Iedereen ervaart het op een andere manier, maar zo goed als iedereen heeft problemen met dehydratatie door je verminderde oestrogeen-levels”, vertelt Watts. “Dat heeft een invloed op álles: van je hoofdhuid tot je vagina, en dat wilden we aanpakken met onze producten.”

“Ik creëerde Stripes omdat we steun, oplossingen en ruimte verdienen om het allemaal uit te zoeken. Want menopauze mag dan een deel van je middelbare leeftijd zijn, deze periode is zoveel meer dan enkel menopauze.”

Watts is lang niet de enige die een poging doet om munt te slaan uit vrouwen in de overgang, een voorheen compleet genegeerde doelgroep. Modeketen Primark lanceerde ook al een lijn voor zulke dames. Al zijn de producten van Stripes wel een tikje prijziger: ze variëren van 40 tot 85 dollar, wat omgerekend overeenkomt met dezelfde waardes in euro. Over wat in de potjes zit kunnen we niet oordelen wegens niet uitgetest, maar ze zien er alvast wel heel leuk uit. Interesse? Stripes is hier te koop.

