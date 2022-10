“Na zijn dood voelde ik me vrij.” Zo ga je volgens 2 rouwtherapeuten om met opluchting na een overlijden

Mechel Goessens (31) leeft voor de loodzware vechtsport MMA. “Ik wou dat meer vrouwen dit durfden”

Wie aan MMA of mixed martial arts denkt, denkt aan zware mannen die elkaar in een kooi tot moes slaan. Jammer, vindt Mechel Goessens (31), een van de weinige vrouwen in ons land die zich aan de sport waagt. Als insider weet ze maar al te goed dat de sport een onterecht imago heeft. Het doet haar gezond eten, goed slapen en discipline kweken. “In de kooi sluit ik me volledig af van de buitenwereld. Ik raak in een flow zo intens, dat het als mediteren voelt.”

7 oktober