Minder stress en beter slapen door een pilletje? Slaapexpert Annelies over de (on)zin van L-theanine

Minder stress en een betere nachtrust, en dat door simpelweg een pilletje te slikken? Het supplement L-theanine doet de ronde op sociale media en lijkt hét godsgeschenk voor iedereen die moeite heeft om in slaap te vallen. Maar werkt het ook echt? We vragen het aan slaapexpert Annelies Smolders.

Wat vergroot je weerstand, verbetert je huid, humeur, geheugen en concentratievermogen, en verkleint het risico op kanker, diabetes en hartziekten? Juist ja: voldoende slaap. Alleen is dat niet voor iedereen weggelegd. Voor veel mensen is het iedere nacht een strijd om in te dommelen. Geen wonder dat er duizenden middeltjes op de markt zijn die je aan een betere nachtrust horen te helpen. Een van de populairdere keuzes tegenwoordig is L-theanine.

Een tijd geleden vertelde zangeres Taylor Swift dat ze het supplement dagelijks inneemt. En op websites als TikTok of Reddit delen gebruikers hun ervaringen of recepten met L-theanine. Ook Annelies Smolders heeft er al van gehoord. Zij is psycholoog, de auteur van ‘Start to Sleep’ en ontwikkelde online slaaptherapie. “Het is een van de populairdere supplementen van het moment”, bevestigt ze. “Mijn patiënten komen er vaak zelf mee af. ‘Zou dit niks voor mij zijn?’, vragen ze dan.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Je kan L-theanine kopen als pilletje maar ook in poedervorm. © ThinkStock

Het kan zelfs zijn dat je het al eens genomen hebt, zonder dat je het wist. L-theanine is namelijk een belangrijk aminozuur dat in groene en zwarte theebladeren zit, en in sommige paddenstoelen. Je kan het kopen als pilletje maar ook in poedervorm. “Er wordt gezegd dat het een gunstig effect heeft op slaap. Maar er is één probleem: het is nog niet uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Bij sommige studies werd ik omver geblazen door de resultaten, andere metingen waren minder degelijk omdat er bijvoorbeeld sprake kon zijn van een placebo-effect.”

Angst en ADHD

Kortom, de stof lijkt beloftevol, maar meer studies zijn nog nodig om de bewijswaarde te kennen. Smolders: “Omdat de vraag stijgt, ben ik me er steeds meer in aan het verdiepen. Ik ben geen arts, maar in verschillende wetenschappelijke artikels staan de voordelen ervan beschreven. Het zou je immuunsysteem verbeteren en het zou mensen met aandachtsproblemen zoals ADHD helpen om te focussen en tot rust te komen. In het algemeen heeft het een kalmerend effect, zonder dat je een klop van de hamer krijgt. Je kan het dus perfect overdag nemen.”

Quote Sommige mensen hebben L-theanine ingezet tegen stress en angstklach­ten, met succes. Slaapexpert Annelies Smolders

“Sommige mensen hebben L-theanine ingezet tegen stress en angstklachten, met succes. Dat zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom het helpt om te slapen. Meer dan de helft van mijn patiënten kampt met angstproblemen: na een paar slechte nachten zijn ze bang dat ze niet goed kunnen indommelen, waardoor ze zelf een chronische slapeloosheid uitlokken.”

Liever L-theanine dan een slaappil

“Van mijn patiënten die het gebruiken, hoor ik wisselende reacties. Sommigen vinden het een wondermiddel, anderen voelen nul effect. Hoe dan ook heb ik liever dat ze een supplement zoals L-theanine gebruiken dan een slaappil. Medicatie is verslavend en tast de slaaparchitectuur aan. Je diepe slaap en droomslaap zullen serieus belemmerd worden. In de plaats krijg je een kunstmatige nepslaap waar je niks aan hebt.”

Elke avond voor het slapengaan een tas thee, dan maar? Smolders: “Je zal veel moeten drinken om de juiste dosis binnen te krijgen. En daar ben je niks mee, want dan moet je een hele nacht opstaan omdat je moet plassen. Supplementen zijn een geconcentreerde versie, dus dat is handiger. Maar pas op voor je lukraak iets online bestelt. Vraag beter eerst raad aan een slaapexpert of huisarts. Dan ben je zeker dat jij ermee geholpen bent, en of je de juiste dosis inneemt. Heb je echt last van slapeloosheid? Dan zoek je beter professionele hulp.”

Lees ook: