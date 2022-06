Minder kans op urineverlies, vaginale windjes en pijn bij het vrijen: waarom jij je bekkenbodem moet trainen

Maar liefst zes op de tien Belgische vrouwen ervaren bekkenbodemproblemen. Het is de reden waarom je als (jonge) vrouw ongewild urine of stoelgang verliest, of pijn hebt bij het vrijen. Tijdens deze Wereld Continentie Week legt specialist dr. Hedwig Neels uit hoe je je bekkenbodem traint voor minder ongemakken down there. “Veel vrouwen hebben de neiging om onbewust hun bekkenbodemspieren continu op te spannen. Dat geeft net zo goed problemen.”