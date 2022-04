Meteovista waarschuwt voor ‘zonkracht 5’: concrete tips van experts om jezelf te beschermen met zonnecrème

De nacht doorbren­gen met een bad boy en voetenfo­to's: Jamie-Lee Six beant­woordt 7 stoute vragen

Met wie wil Jamie-Lee Six (23) weleens de nacht doorbrengen en wat was het gênantste dat ze ooit in haar winkelkar legde? De actrice en influencer was net te zien in ‘De Verraders’ op VTM en vanaf juni in de horrorfilm ‘FOMO’, maar had onlangs wel nog de ergste kater van haar leven. Zonder gêne antwoordt ze op onze stoute vragen met de ene sappige anekdote na de andere. “Ik ontvang ook piemels op Instagram. Het zijn nooit mooie exemplaren. ”

5 april