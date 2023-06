Meer foto’s nemen maakt je gelukkiger. 11 oefeningen van een fotograaf: “Fotografeer alles wat je eet op een dag”

“We zijn voortdurend bezig en dus continu overprikkeld. Op zich is dat niet erg: er is veel te ontdekken en daar mag je van genieten. Maar af en toe is het heel nuttig om even de pauzeknop in te duwen”, begint Joost Joossen (52). Hij fotografeert al decennialang voor dagbladen en magazines en geeft lezingen over mindful fotograferen.

“Sommige mensen gaan op een kussen zitten, sluiten de ogen, luisteren naar hun adem en kijken naar hun gedachten. Ook ik heb geëxperimenteerd met meditatie – geïnspireerd door het boek van David Lynch, Catching the Big Fish. ‘Ik mediteer twintig minuten per dag. Tenzij het druk is, dan mediteer ik twee keer twintig minuten.’ Zo wilde ik ook in het leven staan.”

IIk noem het ‘yoga voor de ogen’ Joost

“Klassieke meditatie bleek voor mij helaas niet helemaal te werken, en dus zocht ik mijn eigen weg. Ik ontdekte dat je ook met je ogen open je aandacht en focus kan oefenen, rust kan vinden en je batterijen kan opladen. In mijn boek ‘One Photo a Day Keeps the Doctor Away’ bundel ik 160 quotes van denkers, kunstenaars, filosofen en fotografen, waaraan ik telkens een foto-opdracht koppel die je focus vergroot en je creativiteit aanwakkert. Heel bewust kijken naar de wereld rondom jou, ik noem het ‘yoga voor de ogen’.”

Zet jezelf (en je toestel) in vliegtuigmodus en volg deze oefeningen voor focus

“Je kan natuurlijk gewoon met je ogen kijken en een foto met je hoofd maken. Maar een camera is nog makkelijker: het is je vergrootglas om naar de wereld te kijken waarin je leeft. Dat hoeft geen chic fototoestel te zijn, je hebt je gsm meestal toch al op zak.”

“Je hebt tenslotte geen dure lens nodig om een goede foto te maken. Zet je smartphone wel op vliegtuigstand, zodat je je niet laat afleiden door pushmeldingen en notificaties en helemaal kan opgaan in het moment.”

Aandacht is een spier die je kan trainen. Maar omdat we steeds meer op de automati­sche piloot leven, verslapt die spier Joost

“Aandacht is een spier die je kan trainen. Maar omdat we steeds meer op de automatische piloot leven, verslapt die spier. Onder mijn speelse opdrachten vind je veel oefeningen die vereisen dat je voldoende tijd uittrekt. Een voorbeeld: fotografeer twintig minuten lang een boom en doe dat vol passie. In het begin voelt dat misschien banaal. Toch loont het om je aandacht te verscherpen. Je neemt de schors in je op, de vele takken en de vorm en kleur van de bladeren ... Zo kom je na verloop van tijd in een meditatieve staat. In de flow, zoals dat heet.”

Werk in je foto's met ‘de regel van derden’ voor meer leven in het beeld

“In mijn boek roep ik op om maximaal één opdracht per dag te doen. De reden? We multitasken al genoeg. Liever minder doen dus, maar dan wel met hart en ziel: ga het engagement ten volle aan en schep je eigen realiteit. Hou bijvoorbeeld rekening met de compositie van je beeld. Daarvoor zijn verschillende methoden. ‘De regel van derden’ is waarschijnlijk de meest bekende truc, zo bekend zelfs dat het zit geïntegreerd in de camera op je telefoon.”

Volledig scherm Fotograaf Joost Joossen © Nathalie Samain

“Zoek de ‘raster’-overlay in je instellingen en zet hem aan. Je ziet er twee horizontale en twee verticale lijnen die het frame in 9 gelijke zones verdelen en zo 4 punten creëren: de aandachtspunten. Fotografeer je een horizon, zet die dan eens op de bovenste of onderste lijn.”

De verplich­tin­gen stapelden zich op en beetje bij beetje verloor ik dat gevoel. Maar ook al is niet alles nieuw, dan nog heeft het leven veel te bieden

“Komt er toevallig net iemand aangelopen, probeer die dan eens op één van die vier punten te fotograferen. Het beeld zal levendiger en dynamischer aanvoelen. Het is kortom een leuk trucje om mee te experimenteren. Al moet je vooral je eigen gevoel volgen: perfectie is niet het doel.”

“Een foto-opdracht kan een soort minivakantie zijn tijdens je dag”

“Word een toerist in je dagelijkse ­bestaan. Fotografeer je eigen leven, net alsof je op reis bent, wanneer alles spannend en nieuw is en ‘nog te ontdekken’. Ik ben als twintiger twee jaar op wereldreis geweest, daar is waarschijnlijk het zaadje geplant voor deze visie en mijn boek. Nooit leefde ik meer in het heden dan toen.”

“ Alles was nieuw, alles was boeiend. Ik fotografeerde veel, schreef elke ochtend verslagen in mijn dagboek en ontmoette ontzettend veel nieuwe mensen. Je voelt je zo wakker, dat wilde ik mijn hele leven ervaren.”

Vraag aan iemand of je zijn of haar litteken mag fotografe­ren, luister naar het verhaal erachter, hoe het daar kwam Joost

“Eenmaal terug stapelden de verplichtingen zich al snel op en beetje bij beetje verloor ik dat gevoel. Maar ook al is niet alles nieuw en spannend, dan nog heeft het leven veel te bieden, leerde ik intussen. Je moet er alleen voor openstaan. Blijf kortom nieuwsgierig en geef zo kleur aan je leven. Een foto-opdracht kan zo een soort minivakantie worden tijdens je dag.”

Deze 11 tips helpen je anders naar de wereld te kijken en opnieuw te genieten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De perfecte manier om je aandacht en intentionele kijken te trainen is door naar een kunstgalerij of een museum te gaan. Hou jezelf voor, voor je naar binnen gaat, dat je één werk mee naar huis mag nemen. In plaats van snel snel langs de kunstwerken te lopen, ga je plots helemaal anders kijken. Je moet vergelijken, nadenken en kiezen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Naar je werk, het treinstation of de bakker – niet op de automatische piloot, maar oefen jezelf in wakker-zijn door elke keer zeven zaken te fotograferen die je nog niet waren opgevallen. Blijf keer op keer zoeken: je vertrouwde wandeling wordt zo een verfrissende ontdekkingstocht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je maakt een hele dag lang een foto van alles wat je eet. Eet dus wat je wil, maar doe het wel bewust. Kijk wat er gebeurt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En gebruik die extra vrije tijd om de omgeving te verkennen en in je op te nemen (met je camera).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bepaal elke avond welk beeld het meest bepalend is geweest om je dag bijzonder te maken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vraag aan iemand of je zijn of haar litteken mag fotograferen, luister naar het verhaal erachter, hoe het daar kwam.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Probeer van iedereen de kleur van de ogen te zien, en observeer wat er gebeurt door de extra aandacht die je mensen zo geeft.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zoek en fotografeer het ­onkruid dat zich door barsten heen wringt, op zoek naar licht en lucht. Er is zoveel leven om je heen, en we lopen er vaak ­gewoon aan voorbij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als je voor een spiegel staat, neem je automatisch een pose aan: je zorgt ervoor dat je de beste versie van jezelf laat zien. Probeer jezelf vandaag eens te verrassen en fotografeer een onverwachte, onvoorbereide ­reflectie van jezelf in een ­venster of een ander ­glanzend oppervlak.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heb je een namiddagdipje, blijf dan niet gewoon doorwerken. Ga even naar buiten met je fototoestel (of zet je gsm in vliegtuigmodus) en gun jezelf vijftien minuten lang een foto-opdracht. Doe het zéker als je het gevoel hebt dat je daar absoluut geen tijd voor hebt. Je zal merken dat je opnieuw begint aan je dag met volledig hernieuwde energie. De tijd die je voor het fotograferen neemt, verdien je daarna dubbel en dik terug.

Meer lezen?

Volledig scherm One Photo a Day Keeps the Doctor Away, Joost Joossen, Uitgeverij Luster, 22,95 euro. © rr

Dit stuk verscheen oorspronkelijk in Goed Gevoel. Meer lezen? Het nieuwe nummer ligt nu in de winkel.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: