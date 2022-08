Maar een beperkt aantal uur eten in plaats van de héle dag: het lijkt te helpen bij mensen met suikerziekte

Intermittent fasting of eten binnen een beperkte tijdspanne is een gezondheidshype — zij het een vaak betwiste. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht ontdekten nu wel dat het vastenpatroon echt nuttig kan zijn bij diabetici. “Het lichaam komt in een meer natuurlijk evenwicht.”

Eten binnen een beperkt aantal uren per dag lijkt een positief effect te hebben op volwassenen met diabetes type 2. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht lieten proefpersonen maximaal tien uur per dag eten. Dat bracht hun bloedsuikerspiegel omlaag.

“Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de gemiddelde persoon zo’n vijftien uur per dag eet”, vertelt onderzoeker Charlotte Andriessen van Universiteit Maastricht. In een follow-up van de studie werden deelnemers gevraagd om hun voedselinnameperiode terug te brengen naar tien uur. Toen zagen ze dat mensen meer afvielen zonder bewust hun dieet te veranderen.

Een andere gecontroleerde studie liet in vijf weken zien dat de insulinegevoeligheid van mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 verbeterde als de voedselinname binnen de zes uur zat, aldus Andriessen.

Alleen water, koffie en thee zonder suiker

De vraag was wat dit betekent voor mensen die al diabetes type 2 hebben. Tijdens het onderzoek van Andriessen hielden de deelnemers zich aan de regels van time-restricted eating (ook wel TRE genoemd). Dit is een vorm van intermittent fasting.



Het onderzoek volgde twee sporen. “Tijdens TRE vroegen we deelnemers om gedurende drie weken hun eten te limiteren binnen tien uur overdag. Na 18 uur ’s avonds mochten ze niks meer eten of drinken, behalve water, zwarte koffie of thee zonder melk en suiker.” In de controlefase kregen de deelnemers de opdracht om hun normale dieet over veertien uur te verspreiden.

Om ervoor te zorgen dat de deelnemers ongeveer hetzelfde aten in de twee periodes, hielden zij in de eerste periode een dagboek bij. “Hierin stond wat ze hadden gegeten en wanneer. Het was belangrijk dat ze hun normale dieet aanhielden, anders weet je ook niet of het effect dat je ziet, van TRE komt of van een verandering van dieet”, legt Andriessen uit.

Tijdens de interventieperiodes droegen de deelnemers ook een meter die de bloedsuikerspiegel iedere vijftien minuten registreerde, veertien dagen lang. “Daaraan konden we zien wat er dag en nacht met de bloedsuikerspiegel gebeurde.”

Een veilige én haalbare manier

Tijdens een verblijf van twee dagen op de universiteit keken de onderzoekers verder naar hun energieverbruik en het verbruik van vetten, suikers en eiwitten. Ook werd leverglycogeen gemeten, de opslag van suikers in de lever.

Quote Onze studie laat zien dat ti­me-restricted eating een veilige en haalbare manier is om de suikerspie­gel bij volwasse­nen met type 2-diabetes te verbeteren. onderzoeker Charlotte Andriessen

Uit alle metingen tijdens de studie kwam uiteindelijk goed nieuws naar voren: een tijdje niks eten zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel daalt. “Onze studie laat dus zien dat TRE een veilige en haalbare manier is om de suikerspiegel bij volwassenen met type 2-diabetes te verbeteren”, stelt Andriessen. Een volgende stap is een verbetering van de insulinegevoeligheid, maar daarbij werden volgens Andriessen geen veranderingen gemeten. “Er zijn meer en langere studies nodig om te onderzoeken hoe de bloedsuikerspiegel exact verlaagd wordt en wat het effect is van TRE op de langere termijn.”

Kan op termijn een interessante behandeloptie worden

De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend, zegt Rens Vandeberg, manager kennis & innovatie en adjunct-directeur bij het Diabetes Fonds. “Ze tonen aan dat TRE nuttig en haalbaar blijkt. Het onderzoek laat gunstige effecten zien op biologische processen, waardoor het lichaam weer in een meer natuurlijk evenwicht komt.”



Minstens zo belangrijk is: mensen houden het ook vol. “Op termijn zou het dus een interessante behandeloptie kunnen worden. Daarom investeren wij via een internationale samenwerking ook in het TRE-onderzoek. Het is veelbelovend in de aanpak van diabetes type 2.” Ook Andriessen is van mening dat deze methode goed is vol te houden. “Maar om 18.00 ’s avonds stoppen met eten is wel vrij vroeg. Als je dan in het weekend uit eten wil moet je je er nog wel aan kunnen houden. Je moet dus wel wat aanpassingen doen in je dagelijks leven.”

