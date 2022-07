Love Islander Gideon ziet zijn huidziekte als troef. “Het leven is pas begonnen nadat ik vitiligo heb gekregen”

Allemaal bloedmooie mensen in het nieuwe seizoen van ‘Love Island België en Nederland’, maar Gideon Allen is een extra opvallende verschijning. De 25-jarige Nederlander heeft vitiligo, een huidaandoening die zorgt voor melkwitte vlekken. Zelf heeft hij daar helemaal vrede mee, hij noemt het zijn grote geluk: net dánkzij vitiligo is hij veelgevraagd in de modewereld, waar mensen met de huidaandoening anno 2022 zéér graag gezien worden. “Toen ik opgroeide, had ik nooit gedroomd dat iemand met vitiligo of sproetjes op de cover van een magazine kon staan.”