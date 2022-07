Love Islander Gideon openhartig over zijn huidaandoening: “Het leven begon pas nadat ik vitiligo kreeg”

Twintigja­ri­ge Amandine uit ‘Love Island’ verrast medekandi­da­ten: “Ik ben nog maagd”

De kop is eraf. Vandaag ging op Streamz het derde seizoen van ‘Love Island’ van start, en dat bleek almeteen goed voor een verrassende bekentenis. Tijdens een partijtje jenga, waarbij de deelnemers per blokje een gewaagde vraag moesten beantwoorden, vertelde de Belgische kandidate Amandine dat ze nog nooit seks had.

11 juli