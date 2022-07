Last van rode bultjes op armen en benen, net als 4 op de 10 Belgen? Goed nieuws, zon verbetert ‘strawberry skin'

“Iedereen draagt jurkjes, maar míjn benen staan vol rode bultjes.” Amber heeft zonnealler­gie. Dermato­loog geeft tips

“Zodra de zon schijnt, doemen er op mijn huid honderden onsmakelijke kleine bultjes op.” Amber (24) worstelt met een zonneallergie. Wanneer iedereen geniet van terrasjes, tripjes of zonnebaden in het licht, moet zij in de schaduw schuilen. Eén op de tien vrouwen heeft dezelfde pech, dat is drie keer meer dan mannen. Dermatoloog Griet Voet legt uit dat een zonneallergie gelukkig niet onoverkomelijk is. “Je moet langzaamaan je huid laten wennen aan de zon.”

29 juni