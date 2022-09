Last van overgangsklachten? Deze bekende fastfashionketen lanceert ondergoed voor in de menopauze

Steeds meer bedrijven spelen in op de noden van vrouwen in hun overgangsfase. Retailer Primark is de nieuwste die mee op de kar springt, ditmaal met nachtkleding en ondergoed specifiek ontworpen om zweten te verminderen. Voor prijzen tussen de 8 en 14 euro sla jij al je slag.

Opvliegers, nachtelijk zweten, een verlaagd libido: overgangsklachten duren vaak stukken langer dan zwangerschapsklachten. Sterker nog, ondertussen brengt de gemiddelde Belgische vrouw meer dan een derde van haar leven door in de menopauze. En toch worden vrouwen in de overgang nog vaak aan hun lot overgelaten. De laatste jaren lijken bedrijven dat in te zien, want er zijn meer producten op de markt die overgangsklachten proberen te verlichten: van apps tot spuitjes tegen vaginale droogte.

Ook Primark wil een duit in het zakje doen. Het komt voor de allereerste keer met een collectie nachtkleding, ondergoed en onderkleding specifiek voor vrouwen in de menopauze. Het gaat om veertien betaalbare stuks die koel zouden aanvoelen. Denk aan corrigerende leggings en shorts die schuren voorkomen en onder elke outfit passen. Maar ook ondergoed met een vochtafvoerende, sneldrogende stof die ongewenste geurtjes tegengaat.

Hoe kan dat? Slimme stof

Klinkt dat als weinig nieuws onder de zon? Toch, Primark belooft dat ze voor deze collectie een slimme technologie gebruiken om de lichaamstemperatuur te regelen. “Vrouwen staan voor heel wat uitdagingen in hun menopauze”, zegt Ann-Marie Cregan, Trading Director bij Primark. “Daarom deze nieuwe lijn, die twee jaar lang werd bijgestuurd en getest. Daardoor kunnen we uitpakken met innovatieve producten die een van de meest voorkomende symptomen van de menopauze, opvliegers, kunnen verlichten.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Primark

Wel vaker tippen artsen om in de menopauze te kiezen voor losse katoenen in plaats van synthetische slips, zodat alles down there beter kan luchten. Het geheim van Primark schuilt hem ook in de zachte en lichte stof. De mix van draden absorbeert de warmte van het huidoppervlak tijdens opvliegers. Hij geeft ook warmte af tijdens de daaropvolgende afkoelingsfase.

Tegelijkertijd voert het innovatieve materiaal overtollig vocht af, houdt het geurtjes onder controle en heeft het een antibacteriële coating. Dat alles zou er volgens het promopraatje voor zorgen dat je je overdag fris voelt en ’s nachts comfortabeler kan slapen. En laat dat laatste nu een hele uitdaging zijn in de menopauze.

Menopauze als goudmijn?

Primark is zeker niet het enige merk dat producten op de markt brengt specifiek voor vrouwen in de menopauze. Dat is nieuw. Lang moesten bedrijven niets weten van de menopauze: de overgang zat in een vergeten (lees: taboe-)hoekje. Maar het aanbod groeit. Meer zelfs, de overgang blijkt een goudmijn te zijn. 600 miljard dollar. Zoveel geld valt er te rapen als je je als bedrijf toespitst op de menopauze, blijkt uit een rapport van het Female Founders Trust. Hoe ze aan dat hallucinante cijfer komen? De onderzoekers verwachten dat de 1 miljard vrouwen die in 2025 naar alle waarschijnlijkheid in de menopauze zullen zitten, gemiddeld 2.000 dollar (of zo'n 1.973 euro) per jaar zullen uitgeven aan doktersbezoeken, voorschriften, behandelingen, toestellen én producten om symptomen in de kiem te smoren.

Prima marketing dus van Primark. Of zou deze nieuwe collectie echt kunnen helpen? Je kunt het zelf proberen, want de items liggen sinds deze maand in een selectie van winkels. Voorlopig niet online, maar dus wel fysiek verkrijgbaar.

Lees ook: