Koersfiets aantrekkelijker dan ooit voor dames: dit is waarom. “Dames hebben wel een breder zadel nodig”

Amerika brengt anticoncep­tie­pil zonder voor­schrift op de markt. Prof: “Dat is één grote schijnbewe­ging”

In Amerika kunnen vrouwen vanaf volgend jaar een anticonceptiepil zonder voorschrift kopen, in de apotheek, de supermarkt of online. Een goede zaak en zou ons land kunnen volgen? Gynaecoloog Wilfried Gyselaers reageert. “Dit heeft niets met gezondheidszorg te maken.”