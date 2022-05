Kim Kardashian verloor in 3 weken tijd 7 kg om in haar jurk te passen. Diëtist onthult hoe (on)gezond haar dieet is

Kim Kardashian betaalt een flinke prijs voor haar indrukwekkende verschijning op het Met Gala: het regent online woedende reacties. Om in haar iconisch jurk te passen — Marilyn Monroe droeg de jurk al eens in 1962 — viel de superster namelijk op 3 weken tijd 7 kilogram af. Klinisch diëtiste Sanne Mouha legt uit hoe (on)gezond zo'n crashdieet is, en waarschuwt dat de boodschap van de realityster nog gevaarlijker is dan het dieet. “Vooral vitaminen en proteïnen zijn belangrijk.”

Bij het MET-Gala in New York draait het om gezien worden. Opvallen is het codewoord, en realityster Kim Kardashian heeft die boodschap duidelijk begrepen. Ze verscheen maandagavond op de rode loper van het MET-Gala in New York in de iconische jurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg tijdens haar legendarische uitvoering van ‘Happy Birthday’ voor president Kennedy. De jurk vermaken was niet mogelijk, en dus bleef er nog maar één optie over voor de superster: er op heel korte termijn voor zorgen dat ze perfect in het kleed paste.

“Pizza en donut party”

Daarvoor haalde Kim Kardashian — pun intended — alles uit de kast. Ze droeg gedurende drie weken twee keer per dag een saunapak, rende als een bezetene op de loopband, bande alle suikers en koolhydraten volledig van het menu en verorberde enkel groenten en eiwitten. Er gaan zelfs geruchten dat haar dieet hoofdzakelijk uit tomaten bestond.

Quote Ik heb mezelf niet uitgehon­gerd, maar ik was wel erg streng. Kim Kardashian

“Ik heb mezelf niet uitgehongerd, maar ik was wel erg streng”, zei Kim Kardashian zelf over haar tijdelijke eetpatroon. Kim Kardashian verloor in die korte tijdspanne maar liefst zeven kilogram met haar crashdieet.

Ze deed al die moeite voor slechts enkele minuten: na haar verschijning op de rode loper verving Kim Kardashian de wereldberoemde jurk door een replica, om ervoor te zorgen dat het kleed zeker niet beschadigd zou geraken tijdens het MET-gala. Bovendien sloeg ze de afterparty over en keerde ze na het gala meteen terug naar haar hotel, het Ritz Carlton in New York City. Daar hield ze naar eigen zeggen een “pizza en donut party” met haar geliefde Pete Davidson.

Volledig scherm Kim Kardashian en Pete Davidson arriveren op het MET-Gala. © REUTERS

Onrealistische lichaamsnormen

Hoe trots Kim Kardashian ook moge zijn op het eindresultaat, veel lof krijgt ze er niet voor. Integendeel. Op sociale media wordt de realityster door de mangel gehaald. “Het is echt niet oké om daarover te praten op nationale televisie”, klinkt het onder meer op Twitter. Kim Kardashian bewijst zo opnieuw dat ze onrealistische lichaamsnormen promoot, en ze zou onzekere tieners met deze stunt stimuleren om hun eetstoornis te verdedigen.

Iemand anders wijst Kim op haar voorbeeldfunctie als moeder van vier kinderen: “North West en mijn dochter verschillen slechts enkele dagen in leeftijd,” zegt een moeder. “Ik heb moeite om te begrijpen hoe Kim K zich op haar gemak kan voelen bij het delen van haar snelle gewichtsverlies. Het is onverantwoord.”

Vitaminen en proteïnen

Ook klinisch diëtiste Sanne Mouha heeft haar twijfels bij de PR-stunt van Kim Kardashian. Eerst en vooral is ze geen fan van crashdiëten. “Alles wijst erop dat Kim Kardashian een proteïnedieet heeft gevolgd”, vertelt ze. “Dat hoeft echter niet per se superongezond te zijn, mits je een aantal parameters in het achterhoofd houdt. Hopelijk heeft Kim erover gewaakt dat ze tijdens het dieet nog voldoende vitaminen en proteïnen heeft binnengekregen. Dat is ontzettend belangrijk, zeker aangezien ze zo intensief sport: door de hoge hoeveelheid proteïnen heb je minder kans op spierverlies, krachtverlies en honger.”

Als ze haar groenten werkelijk beperkt heeft tot alleen tomaten, is dat een erg domme en onnodige zet, benadrukt Sanne. “Ook groenten bevatten suikers, en bij tomaten is die hoeveelheid inderdaad heel laag. Maar hetzelfde geldt voor veel andere groenten zoals komkommer, salade, champignons of andijvie. Je kan nog steeds voldoende variëren als je zo'n streng dieet volgt. Dat is ook een pak gezonder: hoe meer variatie, hoe beter.”

Afgebakende periode

Wat heel erg meespeelt, is het feit dat Kim het dieet niet langer dan drie weken heeft gevolgd. “Een crashdieet mag nooit langer dan 8 weken duren. De periode moet steevast afgebakend zijn, met een vaststaand begin- en eindpunt. Extremen zijn niet goed voor het lichaam, bovendien heeft ons lichaam wel degelijk gezonde koolhydraten nodig, zoals de koolhydraten in volkoren brood of granen. Regelmaat en voldoende variatie, dat blijft de allergezondste levensstijl.”

Dat je één keer een crashdieet volgt op een gecontroleerde manier, heeft normaliter geen verregaande gevolgen voor je lichaam, zegt Sanne. “Op voorwaarde dat het de aftrap is naar een gezond voedingspatroon. Hoewel ik crashdiëten niet wil promoten, kunnen ze helpen om je mindset te resetten. Zo kan je gewichtsverlies en motivatie boosten en kan je geleidelijk aan een gezond voedingspatroon aannemen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je zo’n dieet geregeld herhaalt. Bovendien kan je je vragen stellen bij de beweegreden van Kims dieet: moeten we echt zover gaan om in een kleed te passen?”

Quote Een plan voor achteraf is minstens even belangrijk: een gezonde levens­stijl is na het crashdieet essentieel. Klinisch diëtiste Sanne Mouha

Cravings en vreetbuien

Dat Kim Kardashian zich na het evenement beloonde met pizza en donuts is een jammere zaak, vindt de diëtiste. En een van de grootste valkuilen waar mensen na een streng dieet intrappen. “Een plan voor achteraf is minstens even belangrijk: een gezonde levensstijl is na het crashdieet essentieel. Het is niet de bedoeling dat je naar een ultimatum toewerkt en daarna alle remmen losgooit.”

De kans op cravings en vreetbuien — zoals bij Kim Kardashian duidelijk het geval was — is namelijk erg groot. “Je oerinstinct zal willen compenseren. Stop je met je dieet, dan denkt er een stemmetje in je hoofd: ‘het kan eindelijk weer. Omdat je zoveel niet mocht, zal je je naar alle waarschijnlijkheid overeten: te grote porties, die te suiker- en vetrijk zijn. Zo werk je het beruchte jojo-effect in de hand."

Gevaarlijke boodschap

Lang verhaal kort: de boodschap die Kim Kardashian met deze stunt verspreidt, is gevaarlijker dan het dieet zelf. “Ze vertelt de wereld dat je op korte tijd kilo’s kan kwijtspelen, en dat dat ook nodig is om de allermooiste versie van jezelf te zijn.”

“Mijn boodschap is dan ook: laat je alsjeblieft niet verleiden door de stunt van Kim Kardashian. Zorg er liever voor dat je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, ook al betekent dat dat je je jurk een maatje groter koopt. Gezonde, gevarieerde voeding en een gewicht waarbij je je goed voelt, zijn veel belangrijker voor een gezond en gelukkig leven. Dat zal je dan ongetwijfeld ook uitstralen.”

