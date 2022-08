Kan je voor voorspoed geboren zijn? “Bijna de helft van ons geluk wordt tussen onze oren bepaald”

7 lessen van de Grieken om te genieten zonder schuldge­voel: “Op een dag ben je te oud om de hele nacht series te bingewat­chen”

Je mentaal goed voelen is niet altijd evident in deze chaotische tijden. Maar wat als een stel oude Grieken de sleutel tot een zorgeloos leven in handen hadden, lang voor onze tijd? Filosoof Catherine Wilson ging spieken bij de epicuristen die ervoor pleiten zonder schuldgevoel te genieten van het leven. Voetjes omhoog en wijn bij de hand, want wij distilleerden 7 belangrijke lessen die we uit haar boek kunnen trekken. “Vermijd onaangename zintuiglijke sensaties zoals blaffende honden, ziekenhuisgangen, chemische parfums en schoonmaakmiddelen, kunstmatige smaken, drukke kruispunten, ruwe of te krappe kledij.”

