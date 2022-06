“Kan ik met Angela spreken?” Festivals voorzien codewoorden en ‘safe spaces’ tegen ongewenst gedrag

Veilig en onbezorgd uitgaan: het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Maar jammer genoeg is dat in de realiteit niet altijd het geval. Integendeel. De laatste maanden lazen we een eindeloze stroom aan getuigenissen over seksuele intimidatie en geweld in cafés en clubs. En recent is er de heisa rond ‘needle spiking’, het fenomeen waarbij iemand je stiekem een verdovend middel toedient met een injectie.

Daders worden geblacklist

Zulke verhalen zijn alarmerend, zeker nu we aan de start van een festivalzomer staan. En dat hebben de festivals zelf ook begrepen. WECANDANCE is een van de grote spelers die gaan voor een véél strengere aanpak van ongewenst gedrag. “Als je een grote groep mensen bij elkaar zet, zijn er altijd enkele rotte appels”, reageert Evelien de Lint, communicatieverantwoordelijke bij WECANDANCE. “Maar mensen met slechte bedoelingen zijn niet welkom op ons festival. Vandaar dat we enkele extra maatregelen nemen.” Daders zullen ook onmiddellijk overgedragen worden aan de politie en levenslang geblacklist worden op al de events, voegt ze er nog aan toe.

Quote Een op de zes jonge vrouwen is al eens het slachtof­fer geweest van seksuele intimida­tie op een zomerfesti­val in ons land. Cijfers van Plan België

Die extra maatregelen zijn effectief nodig. Eerder ondervroeg Plan België meer dan zeshonderd jongeren: maar liefst een op de zes jonge vrouwen is al eens het slachtoffer geweest van seksuele intimidatie op een zomerfestival in ons land. Om dat cijfer flink te doen dalen, onderneemt WECANDANCE enkele initiatieven. Evelien de Lint: “In het midden van het festivalterrein willen we een groot vraagteken plaatsen, waar mensen terecht kunnen als ze zich onveilig voelen of als ze een geval van discriminatie, intoxicatie of grensoverschrijdend gedrag willen melden.”

Volledig scherm Evelien de Lint van WECANDANCE. © Rv

“Daarnaast installeren we een ‘safe space’. Dat wordt een grote, beige tent, zonder prikkels, luide muziek of alcohol. Een rustige oase waar mensen met klachten op een discrete manier ontvangen zullen worden en terecht kunnen met vragen en verdere hulp krijgen”, aldus de Lint.

In die safe space zullen ook enkele medewerkers van FlowGent aanwezig zijn: een organisatie die evenementen ondersteunt om alles vlot en veilig te laten verlopen. “Wij zijn geen klassieke stewards of politieagenten, wel een soort van nieuwe hulpverleners”, zegt Adriaan Doutrepont, een van de oprichters van FlowGent. “Wij vangen festivalbezoekers op die het slachtoffer zijn van discriminatie, seksuele intimidatie of geweld.”

Volledig scherm Adriaan Doutrepont (links) en Matthias Dermout richtten samen Flowgent op. © Rv

De EHBO of politie wordt er alleen bijgehaald wanneer de slachtoffers dat willen, zegt Doutrepont. “Stel: een festivalganger voelt zich onrustig nadat hij drugs nam en komt bij ons terecht. Moesten we hem gewoon doorverwijzen naar de politie, is de kans groot dat de situatie escaleert. In plaats daarvan praten we met die persoon, stellen we hem op z’n gemak, tot alles weer oké is.”

Kan ik ‘Angela’ spreken?

Op het festivalterrein zelf zullen ook een aantal ‘sfeerbeheerders’ van FlowGent rondlopen. Gewoon in een festivaltenue, zodat ze niet opvallen. Zij werken vooral preventief om conflicten in de kiem te smoren en zijn een luisterend oor voor bezoekers. Maar het grootste veiligheidsnet is het personeel op de weide zelf. Iedereen die achter de bar of een eetkraampje staat, krijgt namelijk een opleiding om ongewenst gedrag te herkennen.

De Lint: “Vooraf worden ook codewoorden afgesproken: ‘Angela’ of ‘angel shot’. Als een festivalbezoeker die termen laat vallen, moeten de alarmbellen afgaan, want dat is een teken dat iemand zich onveilig voelt. Deze codewoorden zullen we verspreiden via onze nieuwsbrieven, socialemediakanalen, én ze worden expliciet vermeld aan de ingang van het festival.” Aan de bars en toiletten zullen ten slotte ook nog affiches hangen met een QR-code. “Wie die code scant, kan via WhatsApp een bericht sturen. Dat bericht komt terecht bij ervaren vrijwilligers die de situatie opvolgen.”

Volledig scherm WECANDANCE. © rv

De boodschap is dus duidelijk: festivals horen een plek vol vrijheid te zijn, en ze doen er alles aan om dat effectief tot stand te krijgen. Behalve WECANDANCE werkt FlowGent ook al jaren samen met De Gentse Feesten. En Graspop Metal Meeting, Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop hebben samen een gelijkaardig initiatief op poten gezet: We Care A Lot. “Onze medewerkers worden opgeleid zodat ze nog waakzamer zijn en gepast kunnen reageren waar nodig”, zo staat er in een gezamenlijk statement van de vier grote festivals. “Indien nodig kunnen bezoekers terecht bij een vertrouwenspersoon. We willen een veilige plek zijn waar iedereen zich welkom en comfortabel voelt.”

Wat met needle spiking? In Engeland komt het al langer voor, maar sinds een paar weken zijn er ook in ons land tientallen meldingen van mensen die vermoeden dat ze gedrogeerd werden met een naald. Op de Pride, in het voetbalstadion van KV Mechelen en op tienerfestival We R Young: het was er allemaal raak. Slachtoffers voelden zich misselijk, suf en gedesoriënteerd, sommigen vielen zelfs flauw. Maar omdat toxicologen voorlopig niks vinden in hun bloed of urine bestaat de kans dat het een sociale paniekreactie is. Quote Wij geloven steeds het verhaal van de bezoeker. Ook eventuele slachtof­fers van ‘needle spiking’, we behandelen hen niet anders. Adriaan Doutrepont Hoe dan ook bereiden WECANDANCE en FlowGent zich voor op nog meer gevallen. “Wij zullen eventuele slachtoffers niet anders behandelen dan mensen die te maken kregen met discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of ‘gewone’ spiking (wanneer iemand ongezien iets in je drankje doet, red.)”, vertelt Adriaan Doutrepont. “De drempel moet laag blijven. Wij geloven dus steeds het verhaal van de bezoeker. In de ‘safe space’ kunnen ze tot rust komen. We stellen vragen over hoe ze zich voelen, of ze iets gemerkt hebben van een prik, of ze een gratis drankje hebben gekregen, hoeveel alcohol ze gedronken hebben,...” “Uitkijken naar prikjes doen we niet. Dat is iets voor EHBO, verplegers, dokters. We vragen enkel of ze medische begeleiding nodig hebben, en of ze de politie wensen te spreken. Bij mogelijke spiking verwittigen we de politie sowieso, maar niet iedereen wenst een klacht neer te leggen. Door de combinatie van empathie naar het slachtoffer toe en de rationele beslissingen komen we zo tot de juiste procedure.”

Knaldrang

Het is opvallend dat verschillende grote festivals deze zomer hun vuist ballen tegen ongewenst gedrag. “We kunnen er niet omheen”, meent Adriaan Doutrepont. “Na twee jaar corona is de knaldrang groot. Bovendien heeft de #MeToo-beweging heel wat in gang gezet. Er is veel meer aandacht voor ongepast geflirt, seksueel overschrijdend gedrag en geweld. Grote festivals mogen en kunnen hun ogen er niet voor sluiten.”

Evelien de Lint knikt. Dat festivalorganisatoren nu zelf het voortouw nemen om dit soort zaken te vermijden, is een belangrijke stap vooruit, vindt ze. “Het is jammer dat extra maatregelen nodig zijn en dat ongewenst gedrag zich nog steeds voordoet. Maar het is een goede zaak dat we mensen kunnen waarschuwen en incidenten zo veel mogelijk kunnen voorkomen”, zegt ze. “Het team dat een festival organiseert, wil een happy universum bouwen, waar mensen kunnen genieten en dansen. En als we dat in goede banen kunnen leiden, gaat iedereen met een goed gevoel naar huis.”

Poll Kreeg jij al eens te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag op een festival? Ja

Nee Kreeg jij al eens te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag op een festival? Ja (10%)

Nee (90%)

Lees ook: