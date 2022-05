Jessica (39) over leven na een zelfmoordpoging: “De bosjes braken mijn val. Ik was boos dat ik het had gered”

Zo kan je iemand met zelfmoord­ge­dach­ten herkennen én helpen. “Bied geen kant-en-kla­re oplossin­gen aan”

Alleen al in Vlaanderen overlijden drie personen per dag aan zelfmoord. België is zo een van de landen met de hoogste suïcidecijfers van Europa. Dat spreken over onze mentale problemen nog altijd een taboe is, zit daar voor iets tussen. Expert Kirsten Pauwels legt uit hoe je bij je naasten alarmerende signalen kan opvangen, hoe je écht goed kan luisteren en iemand met donkere gedachten kan helpen. “Minimaliseer niet. Zeg niet: ‘Kom op, herpak je, zo erg is het allemaal toch niet?’”

