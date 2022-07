Is lymfedrainage de hype waard? “Het zorgt voor een instant strak effect én boost je immuunsysteem”

Je raakt nóg meer verslaafd aan jouw telefoon als je hem in stille modus zet, beweert studie. Klopt dat?

Onze gsm is er altijd en overal. Voor een digitale detox zet je je gsm beter op stil, wordt wel eens gezegd. Maar die tip moeten we toch met een korrel zout nemen: een nieuwe studie toont namelijk dat het geluid afzetten net zou zorgen voor méér gsm-gebruik. Klopt dat wel? Expert in digitale focus Florence Pérès maakt de balans op, en geeft praktische tips om af te kicken van de vriend in je broekzak. “Zet je geluid aan, maar de meldingen uit.”

19 juli