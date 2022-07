Is BMI nog een goede maatstaf voor je gezondheid? Diëtiste reageert: “De focus op kilo’s is onterecht”

Een opvallend fenomeen op het socialemediaplatform TikTok: duizenden vrouwen delen hun gewicht. Ze willen aantonen dat hetzelfde getal op de weegschaal niet eenzelfde lichaam representeert. En dat leidt tot veel lof. “Over mensen met overgewicht of obesitas bestaan veel foutieve overtuigingen”, vindt ook diëtist Alessia Couvreur. Wat zeggen gewicht en BMI écht over gezondheid? De expert geeft haar mening.

Een nieuwe trend op de video-app TikTok probeert tegengewicht te bieden aan de steeds toenemende druk om het ‘perfecte lichaam’ te hebben. Zeker nu de hashtags #bikinibody en #hotgirlsummer furore maken. Steeds meer vrouwen delen in een korte clip namelijk hun exacte gewicht en lichaamsbouw. Ze willen daarmee aantonen dat het getal op de weegschaal geen garantie is voor één type lichaam. En dat je er met exact hetzelfde gewicht totaal anders en even mooi uit kan zien.

De trend startte met een aantal straffe dames die via een filmpje lieten weten dat ze meer dan 90 kilo (of 200 pond in Amerikaanse maten) wegen. “Dit is hoe 113 kilogram (of 250 pond, red.) er bij mij uitziet”, deelde @angelicaglowsup openhartig. Ze bedankte ook @Happyfitkatie, die even daarvoor net hetzelfde deed. “Dit ben ik. 108 kilogram (240 pond, red.). Het getal op de weegschaal definieert jou noch jouw waarde.” Intussen deden duizenden vrouwen hen al na.

Hoeveel is de BMI nog waard?

De trend kan op veel lof rekenen. Want voor velen is dat getal op de weegschaal nog altijd de duivel. Tegelijk opent het de deur naar een felle discussie over de link tussen gewicht en gezondheid. Hetzelfde geldt voor de BMI (body mass index, je gewicht gedeeld door het kwadraat van je lengte in meter): mogen we ons nog laten leiden door deze meetmethode?

Het is een onderwerp dat diëtist Alessia Couvreur nauw aan het hart ligt. Zij spreekt zich al enkele jaren uit tegen het halsstarrig gebruik van BMI. “Die index is zelfs niet ontwikkeld door medici, wel door wiskundigen om grote groepen te onderzoeken. Het is nooit de bedoeling geweest om het individueel te gebruiken”, verklaart ze. “Alle nuance ontbreekt. BMI houdt totaal geen rekening met je lichaamssamenstelling, vetpercentage, hoe je vet verdeeld is, spiermassa, en maakt zelfs geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Absurd eigenlijk.”

Quote Op individu­eel niveau kan iemand met een hoog BMI toch gezond zijn. Denk maar aan sporters zoals Romelu Lukaku of Michael Phelps. Diëtist Michaël Sels

In een eerder interview met HLN zei diëtist Michaël Sels daar het volgende over: “Op individueel niveau kan iemand met een hoog BMI toch gezond zijn. Denk maar aan sporters zoals Romelu Lukaku of Michael Phelps. Op groepsniveau mag je de link tussen een hoger BMI en heel wat aandoeningen daarentegen niet negeren. Al draagt de overheid hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Zo moeten er meer regels komen rond gezondheidsclaims op etiketten van voedingsmiddelen.”

Foute overtuigingen: “Mensen met overgewicht zijn lui en hebben geen discipline”

Kortom, op groepsniveau valt er wat te zeggen voor het gebruik van de body mass index. Maar de toepassing op individueel niveau rammelt. Meer zelfs: sommige mensen denken dat ze alleen maar gezond kunnen zijn met een ‘normaal gewicht’. Couvreur: “Zelfs bij licht ondergewicht denken ze: ‘Yes, ik ben gezond’. Terwijl dat natuurlijk allesbehalve het geval is.”

Volledig scherm Diëtist Alessia Couvreur. © rv

“Anderzijds bestaan er veel foutieve overtuigingen over mensen met overgewicht of obesitas. Ze zouden het zelf zoeken, lui zijn, geen discipline hebben,... Dikkere mensen worden anders behandeld dan magere. Ze worden sneller gepest, krijgen vaker gemene opmerkingen naar hun hoofd geslingerd en vinden moeilijker gepaste kleding.”

Mensen met obesitas gaan massaal op dieet, met schadelijke gevolgen

Ook de gezondheidssector hanteert een gewichtsnormatieve aanpak, waarbij een focus op gewicht(sverlies) gebruikt wordt om welzijn te definiëren. “Artsen of specialisten zullen bij fysieke klachten het gewicht eerst aanduiden als de boosdoener, waardoor correcte diagnoses vaak laattijdig plaatsvinden”, meent Couvreur. “Velen durven zelfs geen hulp meer te zoeken omdat ze toch steeds hetzelfde horen. ‘Als je afvalt, zal het wel beter gaan.’ Dat is geen goed advies. Het is enorm gevaarlijk als deze groep geen hulp meer durft te zoeken.”

Quote 85 tot 95 procent van de diëten mislukt. Dat doet meer kwaad dan goed. Diëtist Alessia Couvreur

Met mogelijk schadelijke gevolgen, want mensen met obesitas gaan massaal op dieet om kilo’s kwijt te raken. “Terwijl over het algemeen 85 tot 95 procent van de diëten mislukt”, zegt Couvreur. “Hierdoor voelen ze zich gefrustreerd, hopeloos en minderwaardig. Dat doet meer kwaad dan goed.”

Het totaalplaatje is véél belangrijker

“De focus op onze kilo’s is trouwens onterecht”, zegt ze stellig. “Onderzoeken hebben aangetoond dat de levensstijl meer impact heeft op gezondheid dan gewicht of vetpercentage. Als mensen met obesitas evenwichtiger eten, een beter slaappatroon ontwikkelen, stress mijden, meer bewegen,... krijgen ze betere gezondheidsparameters. Ongeacht of het cijfertje op de weegschaal verandert of niet.”

“Tuurlijk: visceraal vet dat zich in hoge hoeveelheid opstapelt tussen de organen is en blijft een gezondheidsrisico. Maar toch moet er altijd naar het totaalplaatje gekeken worden”, hamert Alessia. “Een goede methode is de HAES-beweging. Dat staat voor ‘health at every size’ en wordt gekenmerkt door een gewichtsneutrale aanpak. Zelfrespect, lichaamsacceptatie en levensstijl worden binnen die beweging besproken als een vorm van zelfzorg. Dat leidt tot betere gezondheidsparameters, verhoogd zelfbeeld, minder kans op eetstoornissen en een gezondere relatie met je lichaam en eten.”

