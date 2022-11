In het rood op Black Friday? Experts geven tips om koopdrang in te tomen. “Zo herken je je koopprikkels”

Hallo, schoolkos­ten en wat met zakgeld? Expert helpt je erover te praten met je kind

1 september loert al om de hoek. Voor veel ouders brengt dat grote kosten met zich mee: een nieuwe outfit, brooddoos of misschien is de boekentas van jouw spruit aan vernieuwing toe. Volgens geldcoach Eef van Opdorp is het goed om je kinderen mee te laten nadenken over het financiële plaatje. En als je jouw kind een zakcentje meegeeft voor op de schoolbanken, hoeveel zakgeld dan best? “Laat je kinderen ook fouten maken.”

23 augustus