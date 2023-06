In de menopauze en gefrustreerd door je gewicht? Expert deelt 5 inzichten. “Drink dit voor elke maaltijd”

Perfectio­nis­me is een ziekte en drugs maken gelukkig. 10 nieuwe inzichten voor je mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een hot topic. Belgen worstelen meer met burn-outs of eetstoornissen en de wachttijden in de mentale zorg zijn ellenlang. In deze Europese mental health week delen we 10 memorabele inzichten die je mentale huishouden weer op orde kunnen krijgen. Van de impact van sociale media of hoe je ‘geneest’ van perfectionisme tot MDMA en truffels voor een beter humeur.