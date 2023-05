“Ik zag mijn kind zo lijden.” Bart Tommelein over een groot verdriet dat hij lang in stilte droeg

INTERVIEW. Bart Tommelein: “Verlies van mijn kleinkind­je en het onnoeme­lijk verdriet van mijn dochter hebben mij enorm geraakt”

“Het verlies van mijn kleinkindje en het onnoemelijk verdriet van mijn eigen dochter hebben mij enorm geraakt.” Burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open Vld), vertelt het met een traan, maar teder en eerlijk. “Wat ik deed? Wenen.” Voor altijd heeft hij zes kleinkinderen, ook al is zijn derde kleinkindje Jeanne een sterrenkindje. “Wetgeving of niet: ook een stilgeboren kindje blijft in gedachten bestaan. Daarom lanceren we als eerste stad in Vlaanderen een sterrenregister.”