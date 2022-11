“Ik hoop dat mijn partner aan mij denkt als hij masturbeert.” 30 Vlamingen over (solo)seks

Waar hoop je dat je partner aan denkt tijdens (solo)seks? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 33.300 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik hoop dat hij aan mij of aan een celeb denkt. Liefst niet ‘de buurvrouw’ of ‘een collega’ want dat komt iets te dicht.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lessen voor thuis: “Mooi dat mannen hun partners aanmoedigen om wild te fantaseren”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? Als het over seks en masturberen gaat, zitten mannen en vrouwen toch ietsje anders in elkaar.

“De verschillen vielen me direct op”, zegt Uwe Porters. “Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de meeste vrouwen hopen dat hun partner aan haar denkt wanneer hij zichzelf bevredigt, of aan seks met hun tweetjes. Terwijl mannen zich er niet zo druk in maken. Ze zeggen: ‘zolang ze geniet en zich lekker ontspant, maakt het me niet uit’.”

Quote Het idee dat je iemand anders opwindt, vindt een vrouw opwindend. Een beetje narcis­tisch eigenlijk. Uwe Porters

Het doet de vroedvrouw denken aan een interview met Esther Perel, de beroemde Belgische relatietherapeut die in New York woont. “Zij legde uit dat mannen en vrouwen op een andere manier goesting krijgen. Bij mannen kan dit verlangen spontaan opkomen, op eender welk moment van de dag. Vrouwen zitten zo niet in elkaar. Zij moeten vooral de intentie hebben en ervoor openstaan om zin te krijgen. En Esther Perel zei: the biggest turn on for a woman is to be the turn on. Het idee dat je iemand anders opwindt, vindt een vrouw opwindend. Een beetje narcistisch eigenlijk hé, als je erbij nadenkt.” (lachje)

In die zin is het logisch dat een vrouw wilt dat haar partner aan haar denkt tijdens soloseks. Ah ja, ze vindt dat zelf erg geil. Al toont het volgens Porters ook dat vrouwen een kwetsbaar kantje hebben. “Iemand stuurde: ‘Ik hoop dat mijn vriend niet over grote borsten fantaseert want ik heb kleine heuveltjes’. Vrouwen kunnen dus mogelijk onzeker worden als hun geliefde over iemand anders fantaseert. Maar knoop het in je oren: als een man tijdens het masturberen denkt aan een andere vrouw of iemand bekijkt op een pornosite die niet op jou lijkt, dan heeft dat niks met jou te maken. Dat wil niét zeggen dat hij jou niet aantrekkelijk vindt.”

Quote Of het nu Jelle Cleymans, Lukaku of Keanu Reeves is: iedereen heeft wel een celebrity crush. Dat is normaal. Uwe Porters

“Pas op, ik begrijp dat veel vrouwen onzeker zijn. Zeker als je in een overgangsfase zit en bijvoorbeeld mama geworden bent. Vele mama’s zijn lichamelijke veranderingen ondergaan en zitten daardoor slecht in hun vel. Of ze zijn hun sensuele zelf kwijt. Daarom vind ik het net zo mooi dat mannen hun partner aanmoedigen om wild te fantaseren en volledig los te komen van zichzelf. Ze geven de bevestiging: go with it. Doe wat goed voelt.”

Als we dan toch over iemand anders fantaseren, dan mag het gerust een beroemdheid zijn. Enkele namen die passeerden: Jelle Cleymans, Lukaku en Keanu Reeves. “Iedereen heeft wel een celebrity crush. Dat is normaal”, zegt Uwe Porters. “Dat voelt ook veilig en toelaatbaar, juist omdat die mensen zo onbereikbaar zijn. Je weet dat die fantasie nooit werkelijkheid gaat worden, en daarom is het oké.”

Uwe Porters verkoopt ‘Breek de week’-kaarten. Een pakket met 30 verschillende kaarten met prikkelende illustraties kost 19,95 euro en kan je online bestellen.

In ons dossier lees je alle andere artikels uit ‘Breek de week en maak me week’: