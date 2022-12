“Ik hoef geen kerstcadeau, ik wil dat de oorlog stopt.” Oekraïense Vera viert voor het eerst kerst in België

Voor het eerst viert Oekraïense mindfulnesstrainer & NINA-columniste Vera (34) Kerstmis zonder haar vrienden en familie in de buurt: ze brengt de feestdagen in België door. Dat roept heel wat emoties op: van intense dankbaarheid tot een knagend schuldgevoel. “Uit solidariteit met mijn thuisland wringt het om mee te gaan in the ‘holy jolly christmas’-vibes.”

“Samen met mijn zoontje David ben ik in maart naar België gevlucht. De eerste maanden logeerden we bij gastgezinnen. Veel tijd om na te denken was er niet. Je bent maar op één ding gefocust: overleven. Sinds 1 september wonen we in ons huurappartementje. Voor het eerst is er tijd om af en toe alleen te zijn. Het is alsof ik nu pas alles écht begin te voelen.”

Quote De ene dag bruis ik van energie, haal ik voldoening uit mijn job. De andere dag voel ik me verscheurd door de situatie. Vera

“De ene dag bruis ik van energie, haal ik voldoening uit mijn job. De andere dag voel ik me verscheurd door de situatie. Mijn leven speelt zich hier af, maar ik voel me nog ginder. Wat er in Oekraïne gebeurt, is ook mijn realiteit. De jongste maanden vallen Russische troepen de energiebevoorrading aan. Mensen zitten er vaak zonder elektriciteit, soms zelfs zonder water, internet en verwarming. Als ik mijn mama bel, is het vaak met een slechte connectie of in het donker.”

“Ondanks alles houden Oekraïners vast aan het idee dat je gelukkig moet zijn. Ook in tijden van oorlog. Ik ben dankbaar dat ik hier ben. Ik voel me welkom en geaccepteerd, David gaat naar een geweldige school en leert volop Nederlands. Tegelijkertijd voel ik me schuldig. Ik kan wél slapen, heb elektriciteit, internet en alles wat ik nodig heb … Mijn landgenoten hebben niks.”

Emotionele rollercoaster

“Ik had nooit verwacht dat ik zolang in België zou blijven. Na enkele weken zal alles wel voorbij zijn, dacht ik. Nu moet ik hier een thuis creëren. Een nieuw normaal. We zijn hier gekomen met één koffer met alleen het hoogstnodige. De kerstversiering in de winkels hier deed me terugdenken aan mijn eigen kerstspullen thuis. Het bracht alle herinneringen naar boven.”

“In Oekraïne vieren we vooral oudjaar en Sint-Nicolaas. Dan nodig ik mijn familie en allerbeste vrienden uit en wisselen we cadeautjes uit. Samenzijn met de mensen van wie ik hou zit er dit jaar helaas niet in. Of ik een kerstboom ga zetten weet ik nog niet. Wat is het nut ook van allemaal nieuwe spullen te kopen? Bij elk item dat ik koop vraag ik me af: zal ik dit mee naar huis nemen? Zodra het weer veilig is, wil ik terug naar Odessa.”

Quote Voor David wil ik het spel meespelen. Hij zal pakjes krijgen. Zelfs mijn vrienden in Oekraïne zijn van plan om de feestdagen te vieren, voor hun kinderen. Vera

“Een emotionele rollercoaster is het. Uit solidariteit met mijn thuisland wringt het om mee te gaan in the ‘holy jolly christmas’-vibes. Maar voor mijn zoon van vijf wil ik het trauma van de oorlog zo klein mogelijk houden. Elk kind houdt van het kerstgevoel en van pakjes opendoen. Dat wil ik David niet ontnemen. In een hoekje zitten wenen helpt niet. Voor David wil ik het spel meespelen. Hij zal pakjes krijgen. Zelfs mijn vrienden in Oekraïne zijn van plan om de feestdagen te vieren, voor hun kinderen. Al zijn ze daar nu vooral op zoek naar powerbanks en opladers, niet naar kerstcadeaus.”

Volledig scherm Vera Gruzova met zoontje David. © Dirk Alexander, Kristof Ghyselinck, Photo News en RTL Info

Geen tijd om vriendschappen te sluiten

“Ik heb een warme band met ons gastgezin en heb hier ook ­enkele familieleden wonen. Maar échte vrienden heb ik niet. Vriendschap vraagt tijd. Tijd die ik als alleenstaande mama niet heb. Thuis kon ik rekenen op mijn moeder, vrienden en een nanny. Hier sta ik er alleen voor.”

Quote Het is alsof ik een nieuwe traditie moet creëren. Die gedachte alleen al vind ik moeilijk. Vera

“Het voelt vreemd om nieuwe mensen thuis uit te nodigen. Ik wil wel iets doen, maar weet simpelweg niet wat. Misschien vraag ik gewoon wat vriendjes van David. Het is alsof ik een nieuwe traditie moet creëren. Die gedachte alleen al vind ik moeilijk. Ik zie wel wat er op me afkomt. Het is oké om geen plan te hebben”

“Wij, Oekraïners, weten dat er zoveel zaken van buitenaf zijn die je plan kunnen wijzigen. ­Onlangs vroeg mijn moeder me wat ik als kerstcadeau wilde. Maar ik hoef niets materieels. Ik wil dat de oorlog stopt, dat ik naar huis kan, naar mijn vrienden en familie, en terug aan zee kan wonen. Ik ben geboren en opgegroeid aan zee. Nu weet ik dat ik van de Zwarte Zee hou, niet van zomaar gelijk welke zee.”

Lees ook: