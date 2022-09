“Ik heb nog nooit een lief gehad, dus ook nog nooit seks met liefde.” 11 stoute vragen aan influencer Elodie Gabias

Elodie Gabias (25) is te zien in ‘Klopjacht Celebs’ op GoPlay en binnenkort in de Streamz Original ‘Don’t Scream’. Op Instagram trakteert de West-Vlaamse haar 118.000 volgers dagelijks op een portie ongegeneerde zelfspot: zo poseert ze weleens met niet meer dan zeep tussen de billen. Voor ons legt ze dan ook zonder gêne haar stoutste geheimen bloot.

Deed je ooit iets illegaals?

“Een vriendin had wietkoekjes mee uit Nederland. Samen aten we er eentje op een nuchtere maag. Ze zien er misschien onschuldig uit, maar ik reageerde er zó slecht op. Iemand riep: ‘Niet te veel aan de drugs zitten, dames.’ Het viel dus op.” (lacht)

Welke kus blijft je bij?

“De eerste kus. Met een jongen uit mijn klas, in het derde middelbaar. Ik was nerveus, want hij had al gekust en ik nog nooit. We stonden aan café De Geverfde Vogel in Kortrijk en mijn beste vriendin stond er vlak naast. En die begon superhard te applaudisseren.”

Wanneer had je de kater van je leven?

“Eentje met alles erop en eraan? Nog maar een jaar geleden. Het café sloot om twaalf uur, en ik was de enige die nog hard op zoek ging naar een afterparty. Ik belandde bij een jongen die ik niet heel goed ken. En daar liep het volledig uit de hand ...”

Wat is jouw irritantste eigenschap als je dronken bent?

“Ik loop weg. Net als bij de jongen van die enorme kater: ik moest daar opeens weg. Ik begon te wandelen en dacht dat ik in Waregem zat. Toen ik geen enkele straat herkende, zette ik mijn gps aan. Het bleek nog twee uur stappen naar huis. Pijnlijk.”

Quote Ik had een blond haartje op mijn tepel en besloot dat af te scheren. Daar heb ik zoveel spijt van, want dat haar komt effectief zwart terug

Wat heb je nog nooit verteld op Instagram?

“Ik had een blond haartje op mijn tepel en besloot dat af te scheren. Net als mijn teenhaar. Daar heb ik zoveel spijt van, want dat haar komt effectief zwart terug. Nu heb ik dus een zwarte haar op mijn tepel die ik altijd moet uittrekken met een pincet.”

Wat is je gênantste blunder tussen de lakens?

“Op een zatte avond gooide iemand mij van de ene naar de andere kant van het bed. Ik voelde dat het niet goed zou komen. (lacht) En zo was het ook: ik werd veel te misselijk om aan de daad te beginnen.”

Wanneer plaste je voor het laatst in je broek?

“In het vierde middelbaar op de speelplaats. Als ik vroeger de slappe lach had, deed ik het in mijn broek. Nu is dat verminderd. Gelukkig.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Elodie Gabias © Kristof Ghyselinck

Hoe was dé eerste keer?

“Die zou ik nu echt anders doen. Het was in de Overpoort na een avondje stappen, dus heel brak. En toen het gedaan was, liep ik weer weg naar huis. (lacht) Ik had er niets aan. Ik heb nog nooit een lief gehad, dus ook nog nooit seks met liefde.”

Hou je van veel aandacht?

“Er kijken veel mensen mee naar mijn foto’s, maar het is gewoon mijn mama die ze maakt als we alleen zijn. Ik wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan, ik wil iemand die om me geeft.”

Over welke BV had je eens een wilde fantasie?

“Wim Lybaert. Hij is helemaal mijn ding. Zo een toffe vent én zo knap. Hij heeft een teddybeergehalte, geniet van de kleine dingen in het leven én praat dan nog West-Vlaams.”

Hoeveel punten geef je jezelf op tien?

“Waarom geen tien? Ik ben tevreden met wie ik ben. Maar neem toch een acht, want ik wil graag mijn studies communicatiewetenschappen afwerken en gaan werken, dan is alles mooi rond.”

