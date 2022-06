Hoe mantelzorgen een emotionele kwelling kan zijn. Bianca: “Toen mijn moeder stierf, was ik opgelucht”

Dag van de Mantelzorg: Kaily Desmet (23) uit Heule zorgt al sinds haar elfde voor haar zieke mama

Kaily Desmet (23) zorgt al sinds haar elfde voor haar zieke mama. In Vlaanderen is één tiener op vijf zo’n ‘mantelzorger’, die naast studeren, ook voor een familielid moet zorgen. “Het etiket mantelzorger heb ik toen niet gekregen. We waren gewoon een probleemgezin, terwijl ‘zorgen voor’ zo mooi kan zijn. Ik heb een heel goede band met mijn ouders. En ik ben héél snel volwassen geworden.” De getuigenis van Kaily, hoe ze alles probeert te combineren.

