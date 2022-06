Hoe bescherm je jezelf tegen elektromagnetische straling? “Als je belt, wissel dan om de 5 minuten van oor”

“Commerci­eel bedrog”: toenemend aantal mensen zijn tegen zonnecrème. Dermato­loog reageert op de hetze

De zomer is in aantocht en toch zweren sommige mensen — van een politicus tot een influencer met 90.000 volgers — zonnecrème af. Het goedje zou commercieel ‘bedrog’ zijn of niet de nodige bescherming bieden. Test Aankoop gooit met een klacht tegen vijf zonnecrèmes die niet zouden doen wat ze beloven, nog olie op het vuur. Is het commentaar absurd of houdt het steek? Dermatoloog Thomas Maselis reageert. “Wees kritisch. ”

19 mei