Heb jij ‘bleachorexia’? Steeds meer mensen willen hagelwitte tanden, tandarts legt uit wat (niet) werkt

Hoera, je hoeft níét drie of vier keer per week te sporten om gezond te zijn, bewijst nieuwe studie

We kennen allemaal van die types die zich meerdere keren per week in sporttenue hijsen om zich in het zweet te werken. Anderen zijn al blij als ze aan hun wekelijkse yoga- of padelsessie toekomen, en hebben dan nog het gevoel dat ze niet genoeg doen. Goed nieuws als je tot groep twee behoort: een nieuwe studie toont dat ook wie maar één keer per week sport, gezond bezig is.

16 juli