Grote borsten, zware lasten. 3 vrouwen getuigen: “Ik wil niet dat mensen me bekijken als ‘die met de grote borsten’”

Veel vrouwen weten niet dat ze in de ‘perimeno­pau­ze’ zitten: “De klachten beginnen al rond je veertigste”

“Ik had last van mood swings, nachtzweten en migraine. Ik was helemaal het noorden kwijt.” Actrice Naomi Watts (54) kreeg op haar 36e vage klachten. Boosdoener? De perimenopauze. Veel minder bekend dan de menopauze, maar wel even hinderlijk. Twee artsen overlopen zeven inzichten om je voor te bereiden. “10 tot 15 jaar vóór de menopauze kan je al klachten hebben.”