Gezonde kooklessen van onze nationale voetbalvrouwen: “Er moet ruimte zijn voor een cheat meal. Bij mij is dat chips”

Wat staat er op het menu van onze Red Flames nu ze zich voorbereiden op het EK in juli? Is gezond al wat de klok slaat of is er nog ruimte voor een stoute cheat meal ? Verdedigster Janice Cayman (33) doet uit de doeken wat er op tafel komt, nutritionist Gino van de Voetbalbond geeft drie tips waar stervelingen die gezond willen eten, ook iets aan hebben. “Op een rustige dag heeft je lichaam geen koolhydraatbommen nodig.”

Binnenkort begint het Europees Kampioenschap en de Red Flames bereiden zich volop voor met aangepaste trainingen en een voedingsschema. Nutritionist Gino Devriendt geeft de spelers advies op maat. “De juiste voeding op het juiste moment, dat is belangrijk voor topsporters", zegt hij. “Dat helpt hen niet alleen om sterker te worden, maar ook om beter te herstellen en een optimale lichaamssamenstelling te behouden.”

Nutritionist Gino Devriendt, die al jaren verbonden is aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond, geeft de Red Flames advies op maat.

De juiste voeding, die bestaat dan weer uit een perfecte balans van eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen, volgens Gino. Variatie is daarbij essentieel. In het Proximus Basecamp waar de Red Flames in aanloop naar het EK verblijven, worden elke dag buffetten voorzien, want niet iedereen eet hetzelfde. “Wij hebben enorm veel geluk met de goede koks die we hebben”, vertelt verdedigster Janice Cayman enthousiast. “Aan het buffet kan je écht eten waar je nood aan hebt.”

Verdedigster Janice Cayman: "Heb je een zware dag gehad, dan wil je je lichaam aansterken. Heb je minder gedaan, dan ga je die dag waarschijnlijk eerder voor een slaatje."

En waar de spelers nood aan hebben is niet elke dag hetzelfde. Gino: “De ene training is al wat intensiever dan de andere en het is belangrijk om het menu daar ook op af te stemmen. Elke speelster weet, afhankelijk van wat haar training inhield, wat ze op haar bord kan leggen. De ene keer zijn het al wat meer koolhydraten, een andere keer wat minder.”

Janice: “Heb je een zware dag gehad, dan wil je je lichaam aansterken door er meer energie in te steken. Heb je minder gedaan, dan ga je die dag eerder voor een slaatje.” Gino: “En dan is er ook nog het geneticaverhaal: sommigen hebben nu eenmaal wat meer of juist wat minder nodig dan anderen.”

Herstelwafels als snack na een intensieve training.

Zalm met avocado

Wat er precies gegeten wordt naar aanloop van het EK verschilt dus van dag tot dag en van persoon tot persoon. Maar hoe ziet een standaardmenu eruit? “We starten de dag natuurlijk altijd met een ontbijt. Fruit met yoghurt, zalm met avocado, of liever een boterham met spiegelei? Alles kan. Zowel tijdens de lunch als ’s avonds kan je kiezen tussen koud of warm eten. Zin in een slaatje met een eiwitrijke topping erbij? Dat kan. Heb je het gevoel dat je veel energie hebt verloren, dan kan je bij het warme gedeelte een bord pasta met kip en groenten nemen.”

Een dag voor een EK-wedstrijd is het menu wel net een beetje specifieker, vertelt Gino ons. “Er liggen dan veel koolhydraten op het bord. We serveren pasta met vis of mager vlees, of rijst met kip en groenten. De speelsters kunnen ook een koolhydraatrijk dessert kiezen, zoals rijstpudding of een fruitsalade met ananas, blauwe bessen, banaan en mango. Rauwe, vezelrijke groenten, zoals broccoli of peulvruchten, serveren we die dag niet, omdat ze gastro-intestinale problemen kunnen geven bij zeer fysieke inspanningen.”

Volledig scherm © RCA

En wat met cheat meals?

Toch vindt Gino het ook belangrijk om grenzen te stellen in de voedingsbegeleiding. “Ik wil de speelsters voldoende ‘speelruimte’ geven. Een cheat meal moet absoluut kunnen. Zeker als je lang op toernooi bent. Hamburger, frietjes, pizza ... Dat laatste kan je zelfs nog voor een stukje gezond maken.”

Janice: “De dag na een match komt er vaak familie langs, en dan durven we al eens een uitzondering te maken. In het dagelijkse leven volgen de partners van veel spelers trouwens ook het voedingsschema, en wordt er samen gezond gegeten. Na wedstrijden, als we veel energie hebben verbruikt, verorberen we weleens een hamburger of een veggieburger in mijn geval. Maar niet met de nationale ploeg. Als ik écht een cheat day heb? Dan zou ik waarschijnlijk voor chips kiezen.”

Sinds juni 2017 is Herbalife Nutrition de officiële voedingspartner van de Red Flames.

Gezonde tips van Gino die je thuis kan toepassen 1. Werk zoveel mogelijk met pure voedingsmiddelen “Veel mensen eten bewerkt voedsel van slechte kwaliteit. Probeer dat te vermijden, en werk zoveel mogelijk met verse producten.” 2. Luister naar je lichaam “Heb je vandaag veel gedaan of niet? Als je een rustige dag had, hoef je je lichaam misschien niet te overladen met koolhydraatbommen.” 3. Cheaten mag “Een keertje ongezond eten moet echt wel kunnen, wil je die gezonde levensstijl volhouden. Ik ken veel sporters die weleens een pizza eten na een intensieve training. Maar ga niet na élke inspanning een cheat meal voorzien. Zorg ervoor dat het aantal gezonde dagen dominant is.”

