Ex-Miss België Celine Van Ouytsel (25) over haar kersverse vriendje, klef doen en de tol van bekend zijn

Sinds Celine Van Ouytsel (25) Miss België werd, timmert ze aan haar carrière in de media: als gastvrouw in ‘De Cooke & Verhulst Show’, presentatrice en influencer. Dat leven komt met, nou ja, unieke kantjes: van mannen met oneerbiedige voorstellen tot ex-schoolgenootjes die roddels verspreiden. Celine vertelt er eerlijk over wanneer we haar 9 stoute vragen stellen — ook over haar kersverse vriendje, en over wie nu haar favoriet is: Gert of James? “Ik noemde mezelf altijd de ijskoningin.”