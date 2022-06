Een fit leven en lichaam? Deze 10 gewoontes hanteren mensen die in topvorm zijn

Of het nu een collega is, een buur of familielid: we kennen allemaal iemand die altijd in topvorm is. Ze slaan geen work-out over, laten zich niet vangen door ongezonde snacks en blaken voortdurend van energie. Hun geheim om gemotiveerd te blijven? Deze 10 gezonde gewoontes, die makkelijker vol te houden zijn dan je zou denken. “Als je consequent bent, worden die tien minuten stretchen in de ochtend even vanzelfsprekend als je kop koffie.”

1. Ze zijn actief buiten de sportzaal

Een fit persoon beperkt zich qua beweging niet tot work-outs alleen. Hij of zij kiest bewust voor een actieve levensstijl. Met plezier voegen ze extra bewegingsmomentjes toe aan hun dag, waar ze de kans zien.

Pak jij doorgaans de lift of de trap? Kies voor de miniwork-out en neem de trap. Neem je de wagen of loop je? Ga voor de wandeling, zodat je aan je 6.000 stappen per dag komt. Ben je aan het wachten tot je pasta klaar is? Dans tot het water kookt. Als je elke vorm van beweging als een work-out ziet, maak je de activiteit des te leuker.

2. Ze hebben een routine

Fit zijn is geen aangeboren kenmerk, maar het gevolg van een reeks simpele gewoontes. Het leuke aan gewoontes, is dat ze op den duur deel gaan uitmaken van je routine, waardoor je er niet meer bij nadenkt, maar het gewoon doét. Als je consequent bent, worden die tien minuten stretchen in de ochtend even vanzelfsprekend als je kop koffie.

3. Ze denken na over de dingen die ze mogen eten in plaats van dingen die ze niet mogen eten

In plaats van zich blind te staren op wat ze niet mogen eten (suiker- en vetrijke producten, afhaalmaaltijden, zware desserts), focussen gezonde mensen zich op wat ze wél mogen eten. Op Pinterest (en de rest van het wijde web) vind je miljoenen originele recepten die gezond zijn, maar die je evengoed doen watertanden. Varieer in wat je eet, zo hou je het interessant.

4. Ze rusten voldoende

Fit zijn draait niet alleen om sporten, maar om gezond zijn over de hele lijn. Voldoende slaap is daarbij essentieel. Niet alleen geeft het je de energie om sportief te blijven, je lichaam heeft de rust net zozeer nodig als beweging.

Moeite met inslapen? Een rustgevende avondroutine kan wonderen doen. Doe een uitgebreid huidverzorgingsritueel voor je in bed kruipt, brand een kaarsje, doe ademhalingsoefeningen, lees een boek in plaats van tv te kijken.

5. Ze drinken water bij de vleet

Deze gewoonte is niet alleen van belang voor wie in topvorm wil zijn, maar voor alle stervelingen onder ons (iedereen, dus). Gezondheidsgoeroe’s blijven erop hameren voor een reden: genoeg water drinken is cruciaal voor wie fit en gezond wil zijn, of je nu een work-out gedaan hebt die dag of niet.

6. Ze houden hun leven boeiend

Mensen in topvorm staan er vaak voor open om nieuwe dingen te proberen. In feite is dat ook een eigenschap van mensen die gelukkig oud worden, en willen we dat niet allemaal? Of het nu gaat om een sport, een gerecht of een nieuwe trend, mensen zijn al snel geneigd om te zeggen dat iets nieuws niets voor hen is, nog voor ze het proberen.

Door regelmatig nieuwe dingen te proberen, blijf je jong, nieuwsgierig, geprikkeld en mentaal actief. Met als gevolg dat je ook fysiek meer energie zult hebben, of de uitdagingen nu met bewegen te maken hebben of niet. Zeg dus vaker ja en zie zelf wat het met je doet.

7. Ze luisteren naar hun lichaam in plaats van te diëten

Intense diëten houden je niet in vorm. Gezonde gewoontes, gebaseerd op jouw lichaam, wél. Door te luisteren naar je lijf als je eet, weet je op den duur vanzelf welke gerechten je een opgeblazen gevoel geven en welke je goed verdraagt. Het antwoord op de vraag wat je moet eten, vind je niet in een dieet, maar binnenin jezelf. Neem dus de tijd om te ontdekken wat voor jou werkt en wat niet.

8. Ze zorgen ervoor dat ze nooit te veel, of te weinig eten

Mensen in topvorm weten goed dat jezelf uithongeren geen goed idee is. Heb je al snel na je lunch of avondeten weer honger? Probeer meer vezels in je dieet op te nemen zoals groenten, peulvruchten, noten, zaden en volkoren granen. Die zorgen ervoor dat je langer een verzadigd gevoel hebt. Toch nog een hongertje? Hou gezonde snacks achter de hand, zodat je kan eten zonder schuldgevoel of zin in snoep.

Anderzijds is ook overeten geen goed idee. Het maakt lui, moe en het verhindert de vertering. Probeer je tijd te nemen voor een maaltijd en stop met eten zodra je verzadigd bent.

9. Ze doen work-outs voor hun plezier

In plaats van het te zien als een gevreesd onderdeel van hun takenlijstje, doen fitte mensen minstens één sport waar ze oprecht naar uitkijken. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze willen. Voor de ene is het een intense spinsessie, voor de ander een kalmerende yogales of uitgelaten danspartij. Zoek een activiteit die je graag doet en die bij je past, zodat je het ook effectief doét en volhoudt.

10. Ze weten wat ze verdienen

Vaak hebben we moeite met het volhouden van voornemens, omdat we onszelf simpelweg niet zien als het type dat kiest voor een vroege jogsessie met een gezonde smoothie achteraf. Fitte mensen hebben vertrouwen in zichzelf en hun discipline, omdat ze weten dat hun lichaam een gezonde levensstijl verdient. Dat maakt het makkelijker er goede voornemens op na te houden. Ook jij verdient een fit leven en lichaam, en het ligt binnen je bereik. Je bent er zelfs maar een paar goede gewoontes van verwijderd.

