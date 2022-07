Dit is waarom sommige mensen altijd te laat zijn. Expert: “Wees eens eerlijk met jezelf, laatkomer”

De collega die dezelfde promotie wil of het constant 'zieke' teamlid: 8 irritante collega's en wat je er volgens expert aan doet

Je collega’s, je kiest ze niet. Soms worden ze vrienden voor het leven, soms zou je ze liever achter het behang plakken. Op De Dag van de Collega beantwoordt arbeidspsycholoog Tom Dijckmans jullie vragen over lastige ergernissen op de werkvloer. Hoe ga je om met dat lakse teamlid waar jij voor opdraait, de bevriende collega die dezelfde promotie wil of die koppigaard die je goede ideeën alsmaar afblokt? “Praat vooral niet over je frustratie met andere teamgenoten.”

