Dit is de ándere kant van VTM-nieuwsanker Birgit Herteleer. “Nadien ben ik rustig en keihongerig”

De oude keuken is Jacques Vermeires’ favoriete plek in het weekend: “Ik kan eigenlijk perfect alleen leven”

Op televisie gaan ze door als ‘De Vermeires’, in het weekend is het andere koek: familie Peignoir. Zaterdag en zondag staan voor komiek Jacques Vermeire volledig in het teken van rust. Babbelen om te babbelen? Doet hij liever niet meer. En diezelfde rust probeert hij ook altijd al in z’n vaderschap te manifesteren. “Ons moeder was een zaag. Zelf wil ik dat niet zijn.”