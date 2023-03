Dit gaf Ellemieke Vermolen (46) rust na het overlijden van haar zoontje: “Het verdriet maakte me dankbaar”

“Ik moet van mezelf elke dag stofzuigen.” Wanneer heb je een dwangstoor­nis? Expert beant­woordt 19 vragen

“Ik kan het huis niet uit als ik niet gedoucht heb.” “Ik was mijn handen elke dag 10 keer.” “Ik wil dat alles op tafel symmetrisch ligt. Grappig volgens mijn man, maar ik word steeds nerveuzer.” We leven allemaal volgens regeltjes, maar wanneer gaan we daarin te ver? Op deze Dag van de Dwang beantwoordt een pyschiater 19 vragen over dwangstoornissen. “Ze ontstaan of worden erger wanneer je veel stress ervaart.”