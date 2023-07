Deze lgbtq’ers voelden zich geviseerd op vakantie. “De afkeurende blikken brandden op onze rug”

Tom was amper 40 jaar toen hij een hersenin­farct kreeg: “Ik kon mijn rechter­hand niet goed bewegen, die voelde zo zwaar aan”

Een beroerte, herseninfarct of hersenbloeding: als sportieve man van 40 dacht Tom totaal niet dat hij zoiets kon meemaken, toen hij zich op een ochtend ‘niet 100 procent’ voelde. Bijna een jaar later vertelt hij ons over hoe dat zijn leven overhoop gooide. Dr. Fenne Vandervorst (UZ Brussel) geeft uitleg over de ziekte: “Goed dat je moeder zo snel reageerde, Tom. Hoe sneller we een klonter kunnen behandelen, hoe minder kans op blijvende hersenschade.”