‘Dertigers’-actrice Emma Moortgat over naaktzwemmen en alleen op stap gaan. “Tegen onbekenden leuteren is zalig”

“Op feestjes laat ik soms vallen dat ik veel bereik heb online.” Dj Anouk Matton over katers, jaloezie en BV-kor­ting

Dj en zangeres Anouk Matton (30) werd ontmaskerd in ‘The Masked Singer’. In onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen vertelt de vrouw van Dimitri Vegas wat haar nog een toontje lager doet zingen. Want zelfs een leven zo glamoureus als het hare, komt weleens met blunders, ongeluk in de liefde en een alcoholvergiftiging. “Soms voel ik me gefaald als mama.”