De prijs van een kinderwens: steeds meer vrouwen laten hun eitjes in vriezen. Prof legt uit hoe en wat het kost

Amerikaan­se comédienne tipt remedies voor wie angstig wordt van slecht nieuws. “Kijk anders naar de wereld”

Word je neerslachtig van al het slechte nieuws in de wereld? Comédienne Ruby Wax (68) schreef mee aan de legendarische Britse sitcom ‘Absolutely Fabulous’ en is gekend om haar comedyshows waarin ze erg open is over haar zware depressies. Met haar nieuwste boek ‘En dan nu het goede nieuws’ leert ze ons het belang van te focussen op het moois in een wereld die in brand lijkt te staan. “Je de hele tijd zorgen maken, maakt je ziek. Boven de wolken schijnt de zon, hoor.”

11 april