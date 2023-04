De meestvoorkomende eetstoornis is niét anorexia of boulimie. Diëtist vertelt over deze onderbelichte aandoening

Het begon met een jeukerige en rode penis, nu moet hij besneden worden: Wim (38) over zijn genitale huidziekte

Een jaar geleden ging Wim* (38) naar de dokter: zijn voorhuid deed pijn, zag rood en jeukte. Blijkt dat hij de huidziekte ‘lichen sclerosus’ opliep: een aandoening die iedereen kan treffen. “Dat is het enige dat me een beetje troost.” Nu zijn voorhuid blijft vernauwen, lijdt Wims (seks)leven er zwaar onder. Maar hoop is in zicht. “Als ik een ochtenderectie krijg, word ik wakker van de pijn.”