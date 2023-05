De kilo’s vliegen eraf bij populaire ‘hypediëten’. Waaraan herken je ze en werken ze wel echt?

OPROEP. Denk jij soms: “Is dit of ben ik wel normaal?”

‘Is dit wel normaal?’ Het is een vraag die we ons elke dag bewust of onbewust stellen. Over kleine dingen, zoals een wasmachine die plots veel lawaai maakt. Maar ook over grote zaken, zoals onze gezondheid, relatie of carrière. NINA is op zoek naar personen die hun ‘abnormale’ situatie willen delen, zodat wij er met experten een antwoord op kunnen geven.