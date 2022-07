“Dames hebben een breder zadel nodig.” Dit maakt de koersfiets zo aantrekkelijk voor vrouwen

Een schrijnend aantal volwassen Belgen kan niet fietsen. “Van jonge vrouwen tot ouderen”

Fietsen: het is voor velen onder ons een vanzelfsprekendheid. Maar dat is niet voor iedereen zo. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de volwassen Belgen niet kan fietsen of geen tweewieler bezit. Daar wil de sportwinkelketen samen met ‘De Fietsschool’ van vzw Mobiel 21 verandering in brengen en fietsen toegankelijk maken voor zoveel mogelijk Belgen. “Transportarmoede is een schrijnend probleem.”

29 maart