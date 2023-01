COLUMN. Journalist Jeroen is klaar met de ratrace. “Ik zeg altijd ‘ja’, waardoor ik voortdurend mensen teleurstel”

COLUMN. Journalist Jeroen mengt zich in de heisa over de penis van prins Harry. “Hij heeft mijn sympathie”

Columnist en journalist Jeroen Vermeiren laat zich heel af en toe in met sappige verhalen. Zoals de sensatie rond Prins Harry, en meer specifiek: over zijn ‘willie’. Ook over de ontmaagding valt wat te zeggen. “Harry’s bloem werd geplukt in een grasveld achter een drukke kroeg. Zeventien was hij. Volgens roddeltantes was die oudere minnares een bekende actrice.”

24 januari