COLUMN. Journalist Jeroen hekelt courante praktijk op Vlaamse scholen: “Je creëert zo een tikkende tijdbom”

Dagelijks sturen we in Vlaanderen zo’n 20 kinderen van school. Dat zijn 3.500 zielen per jaar. Journalist Jeroen wordt daar stil en tegelijk zeer activistisch van. Hij kent zo'n tiener en heeft gezien wat zo’n schorsing met haar deed. “Ze werd pal de dieperik ingeduwd.”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van een zoon (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

Ik stel me zo voor dat velen onder ons kinderen hebben, of zelfs kleinkinderen intussen. En ik vraag me af wat het doet met een (groot)ouderhart wanneer blijkt dat in Vlaanderen dagelijks 20 kinderen van school worden gestuurd. Twintig! Kijk, zoiets raakt mij tot in mijn merg. Omdat één van die vele kinderen een gezicht heeft voor mij.

Ik zag hoe de 15-jarige dochter van goede kennissen vorig jaar pal de dieperik werd ingeduwd na een wel erg voortvarende verwijdering van school. Ik vond dat toen erg pakkend en onthutsend. Ik zag vooral hoe groot de impact was op het meisje en haar gezin. Een impact die vandaag nog altijd voelbaar is.

En dan nu dit. Deze cijfers. Er zijn gemiddeld zo’n 175 schooldagen in een jaar. Een eenvoudige rekensom leert ons dus dat het alles bijeen gaat om 3.500 jongeren. Laat dat even doordringen. Ik verzamel onderwijl mijn kinnebakkes, want dat hangt van pure verbijstering ergens te bungelen ter hoogte van de straatstenen, daar waar deze geschorste leerlingen dikwijls zonder pardon terechtkomen.

Veelal gaat het om kinderen die eigenlijk net extra zorg nodig hebben. In plaats daarvan krijgen ze volwassenen en instanties die het nog eens bijkomend laten afweten. Minister van Onderwijs Ben Weyts vindt het allemaal zo erg niet. Die laat optekenen dat al die schorsingen een goed signaal zijn. Een signaal voor wie, vraag ik mij dan af. Niet voor hem, ­zoveel is duidelijk. Terwijl net voor déze minister elke verloren leerling, elke verloren jongere er een te veel zou moeten zijn.

Quote Een kind dat geschorst wordt, is vaak een kind dat al in crisis is. Door het op de straatste­nen te gooien, duw je kind en omgeving alleen maar dieper. Jeroen Vermeiren

Niet zo voor IJzeren Ben, die nooit verlegen zit om profileringsdrang, liefst in de vorm van flinkse onderwijstaal. Onlangs nog wilde hij financiële sancties opleggen aan ouders van kinderen die het Nederlands niet voldoende beheersen. In het onderwijsveld weerklonk unisono dat zulks gewoonweg een dwaas idee is. Maar weten de mensen die dagelijks met hun voeten in de zompige klei van de realiteit rondbanjeren veel. De beste stuurlui staan, jawel, aan wal.

Een kind dat geschorst wordt, is vaak een kind dat al in crisis is. Door het op de straatstenen te gooien, duw je kind en omgeving alleen maar dieper in het verdomhoekje. Wil dat zeggen dat we elk ettergedrag moeten tolereren? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is het net: problematisch gedrag is vaak een noodkreet, een luid rinkelende alarmbel. Gedrag is een symptoom. De oorzaken van dat gedrag neem je niet weg met repressie of struisvogelpolitiek à la ‘buiten ermee’. Integendeel. Wat je dan doet, is de hete aardappel doorschuiven, en tikkende tijdbommen creëren.

Ik beken, lieve lezer, dat ik vandaag een beetje op mijn paard zit. Dat ik doorgaans niet zó activistisch ben. Maar twintig kinderen, geschorst, elke dag! 3.500 zielen per jaar, van wie ik er eentje persoonlijk ken. Ik denk dat vloeken en fulmineren dan weleens mag.

Lees ook: