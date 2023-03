COLUMN. Journalist Jeroen beslist om naar een therapeut te gaan. “Ik wil een vicieuze cirkel doorbreken”

Journalist Jeroen praat al jaren niet meer met zijn vader. Hun relatie? Die lijkt compleet verloren. En daarbovenop is Jeroen ook nog eens moe. Moe van afwijzen en afgewezen worden. Daarom besluit hij om met ‘een peut’ — een therapeut — te gaan praten, schrijft hij deze week in zijn column . “Therapie is een cadeau aan jezelf”

Er zijn van die dingen waarvan je bijna met zekerheid vermoedt: dit komt nooit meer goed. Zoals in: mijn vader en ik, dat komt nooit meer goed. Ook al houden wij van elkaar. Denk ik. Hoop ik. Maar wij hebben al meer dan een half decennium niet meer met elkaar gesproken. Het is wat het is. Er zitten daar kwetsuren en koppigheid in de weg, aan beide zijden. En niemand heeft gelijk. Niet echt.

Niemand heeft gelijk. Wat een geruststellende ­gedachte is dat eigenlijk. Mijn vader en ik, we hebben allebei gelijk én allebei ongelijk. Alles is een kwestie van perspectief. Ik ben ongetwijfeld een stout kind geweest. Door een parler franc die in zijn en mijn generatie nog niet aan de orde was. Daartegenover deze spitante tijden. Hoe anders is het leven vandaag? Mijn zoon is mondiger dan geoefende politici. En ik, ik sta vaak met mijn mond vol tanden.

Quote Ik heb me in mijn leven al een paar keer laten begeleiden. Ik kan het alleen maar aanbevelen. Jeroen Vermeiren

Ik, nochtans niet de minst verbale van de klas. Het bewijst maar weer eens dat alles voortdurend verandert. Er is maar één constante: evolutie. Alles is huid die afgelegd wordt, zodat een nieuwe huid zich te baden kan leggen in de zon. Maar ik in mijn merg en mijn vader in zijn merg, wij zijn natuurlijk dezelfden gebleven.

Het is wat het is. Het is in elk geval niet meer wat het was. En het is al helemaal niet wat het worden kon. Moest. Zou. We weten niet hoeveel winters ons nog resten, en hoeveel kou. Ook al is dat een vraag, een maat voor niets, toch houdt me dat dagelijks bezig. Want hoe gaat dat dan? Sta ik plots op een doodsbrief en vervolgens bij een graf? Of misschien word ik wel geweerd, zowel geschreven als fysiek?

Ik ben ondertussen zover dat ik, hoe de dingen ook uitdraaien, zonder oordeel ben. Ik ben moe van oordelen. Moe van afwijzen en afgewezen worden. Het is, me dunkt, hoog tijd dat ik weer eens met een peut ga praten. Een therapeut, wel te verstaan. Ik heb me in mijn leven al een paar keer laten begeleiden. Ik kan het alleen maar aanbevelen.

Quote Wij, mensen, leren – vaak onbewust – door te observeren. Wat we zien, en al zeker wat we bij herhaling zien, dat nemen we over. Jeroen Vermeiren

Wij,­ mensen, hangen aaneen van relatiepatronen. We herscheppen in een soort eeuwigdurende dans de dynamieken van onze voorouders. In onze ­ouder-kindrelaties, in onze partnerrelaties, zelfs in de manier waarop we in verbinding gaan met vrienden of collega’s. Wij, mensen, leren – vaak onbewust – door te observeren. Wat we zien, en al zeker wat we bij herhaling zien, dat nemen we over. Tot in den treure.

Díé ­vicieuze cirkel krijg ik doorbroken wanneer ik mezelf een potje therapie gun. Ik zeg bewust: gun. Want eigenlijk is zulks een cadeau aan jezelf. Je verzamelt ­begrip en inzicht, voor en over jezelf, voor en over de ander. Het maakt je emotioneel schrander. Liefst ­gestaag en laag per laag.

Yep. Ik ga maar eens een nieuwe peut zoeken. Een die me helpt de volgende rok van de ui die ik ben los te ritsen, van heup tot enkel. Van ziel tot achilleshiel.

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van een zoon (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

