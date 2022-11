COLUMN. Jeroen over ouder worden en de scheiding van zijn ouders: “Er zijn geen schuldigen. Er is alleen onvermogen”

“Is het een teken dat ik oud word?” Jeroen mijmert in deze column over de vergankelijkheid van tijd. Het vliegt en je moet maar kunnen volgen. Hij blikt terug naar de familieleden die hem voorgingen: hadden zij hetzelfde gevoel? Hij likt ook aan zijn eigen wondes. Zal de tijd ze nog komen helen? “Er zijn toen rupturen ontstaan die tot op de dag van vandaag doorwerken.”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van Cas (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

Ik kom uit een andere tijd. Zo voelt dat vaak. Is het een teken dat ik oud word? Ik weet het niet. Ik weet alleen: ik kom uit een andere tijd. Als ík dat al voel – bouwjaar 1974, ocharme – hoe moet dat dan niet zijn voor mijn bro Hans (eigenlijk is hij een neef) van bijna pensioengerechtigde leeftijd? Of voor mijn moeder van 73? Of voor mijn tante Mia, die op een zucht van 90 zit?

Ik moet denken aan mijn grootouders van moederskant, allebei geboren net na 1900. Mijn grootmoeder stierf in 1987, mijn grootvader in 1995. Hij was 92 toen. Had twee wereldoorlogen meegemaakt. Elektriciteit in huis, de eerste auto in het dorp en vervolgens de straat. De eerste televisie in het dorp en, jawel, vervolgens de straat. Straatverlichting. Riolering. Kasseien in plaats van modder. De eerste telefoon en veel later de eerste gsm. Hij zag het ­allemaal voorbijkomen. Tot aan zijn dood verwarmde hij zijn huis met een kolenkachel. Hij waste zich “aan de pompbak”. Poetste zijn tanden met zout water.

Toen hij 90 was, nam hij met zijn broer, van toen 92, de trein in Ternat. Bestemming: nationale luchthaven Zaventem. Daar stapten ze op een vliegtuig naar Sicilië. Met hun garibaldihoed op hun hoofd. Toen ze voet aan Italiaans land zetten, leek het alsof The Godfather zélf neerstreek. In tweevoud. Achteraf vertelde mijn grootvader mij hoe Italiaanse weduwes – zij na jaren ‘allenigheid’ nog altijd in het zwart gehuld, hij en zijn broer strak in het pak – grappa schonken à volonté.

Ik zal het wel wat romantiseren. Al mag je die Italiaanse weduwes niet onderschatten en mijn grootvader en zijn broer al helemaal niet. Zij kwamen met voorsprong uit een andere tijd.

En toch: ik óók. Toen mijn ouders ergens aan het eind van de jaren 70 scheidden, verdeelde de vrederechter de kinderen: mijn moeder ‘kreeg’ mijn zus (toen anderhalf jaar oud), mijn vader ‘kreeg’ mij (hoop en al vier jaar oud). Zo groeiden wij op. Mijn zus bij moeder, ik bij vader. Het ene weekend trok ik naar mijn mama, het andere weekend kwam mijn zus naar papa. Mijn zusje – dju, wat hou ik van haar – en ik zagen elkaar gelukkig wel elk weekend.

Rond mijn veertiende besliste ik om het vaderlijke dak te ruilen voor het moederlijke. Dat was een aardverschuiving. Er zijn toen rupturen ontstaan die tot op de dag van vandaag doorwerken. Kloven die niet te overbruggen blijken. Alleen: hoe ouder ik word, hoe meer ik geneigd ben te denken dat er geen schuldigen zijn. Er is alleen onvermogen. Menselijk onvermogen. Mensen branden hun gat en gaan vervolgens op de blaren zitten. Of niet.

Zo ging dat.

Zo gaat dat.

Zo zal het altijd gaan.

