COLUMN. De Oekraïense Vera en haar zoontje schuilen in België. “De kindjes op Davids nieuwe school zorgen voor lichtpuntjes”

Vera Gruzova (34) is een alleenstaande mama en mindfulnesstrainer uit het Oekraïense Odessa. Begin maart vluchtte ze met haar zoontje David (5) naar België. Hij viert deze week zijn verjaardag en amuseert zich rot. Voor Vera is het feest een reden om te beseffen dat ze nog altijd niet thuis is, bij haar geliefden, al staat de oorlog als het ware op pauze. “Ik realiseer me steeds meer dat het leven dat David en ik zullen leiden, een ander zal zijn dan we voor ogen hadden.”

Alle columns over Vera’s vlucht uit Oekraïne, die ze sinds begin april voor ons schrijft, vind je hier.

“‘Mama, mama, het is mijn verjaardag!’ David was door het dolle heen op zijn grote dag, toen hij vorige week vijf werd. Ik had voor ballonnen gezorgd – David is daar dol op. Zelf ben ik er niet zo voor te vinden, omdat ze zo belastend zijn voor het milieu. Maar op zijn verjaardag zie ik dat door de vingers en dus heb ik volle bak staan blazen. Dat vond hij fantastisch en hij heeft er zich goed mee geamuseerd.”

“Er was een verjaardagstaart met kaarsjes en hij kreeg veel aandacht. Ik kocht hem ook een horloge, omdat hij de cijfers aan het leren is, en een elektrische tandenborstel. Stuk voor stuk nuttige cadeaus, want speelgoed is hij meestal na twee dagen beu en dan vliegt het toch maar gewoon in onze bagage.”

Quote David vertelde hij honderduit over de ballonnen, de cadeautjes, dat hij al vijf is en tot vijf kan tellen in het Engels. Ik denk dat hij een fantasti­sche dag had. Vera

“Als we terug in Brussel zijn en ons eigen appartement hebben, zal ik hem wel weer wat speelgoed kopen. Maar nu bijvoorbeeld, toen we moesten inpakken voor Estland, kreeg ik alles onmogelijk in één valies, dus daar moest ik wel aan denken, toen ik de cadeautjes inpakte. Toen mijn moeder en mijn vriendin met David belden voor zijn verjaardag, vertelde hij honderduit over de ballonnen, de cadeautjes, dat hij al vijf is en tot vijf kan tellen in het Engels. Ik denk dat hij een fantastische dag had.”

“Positiviteit houd je niet elke dag vol”

“Zelf voelde ik me verdrietig, omdat ik op dagen als deze mijn mensen rond me mis. In het organiseren van de verjaardag was ik alleen, ik had geen steun of zo. Het verdriet dat ik voel, gaat niet over een thuis, eten of veiligheid, maar wel dat ik zo graag zou willen dat alles weer het oude is. Er is zo’n uitdrukking: als het leven je citroenen geeft, maak er limonade van. Maar die positiviteit hou je niet elke dag vol. Nu is mijn humeur wat minder, misschien ook omdat de oorlog als het ware op pauze staat en het nog steeds niet oké is om naar huis te gaan. Ik realiseer me ook steeds meer dat het leven dat David en ik zullen leiden, een ander zal zijn dan we voor ogen hadden.”

“En toch zijn er lichtpuntjes. De kindjes van Davids school hebben een video gemaakt waarin ze ‘Gelukkige verjaardag, David’ zeiden, in het Nederlands. David was heel blij om hen te zien. Brussel is dan misschien niet honderd procent de plaats waar ik terug naartoe wil, het is wel de plek die momenteel goed is voor ons.”

