Céline krijgt altijd de hik van pikant eten. Maar is dat wel gezond?

2 vrouwen die nooit (meer) een neuscorrec­tie zouden overwegen. “Tot op vandaag heb ik er spijt van”

Hebben neuscorrecties stilaan hun beste tijd gehad? Chirurgen in ons land krijgen steeds meer patiënten over de vloer die spijt hebben van hun — al dan niet mislukte — nosejob, vertelt arts Jesse Van Vliet. Mathilde (46) kan ervan meespreken. “Mijn nieuwe neus staat scheef. Ik zie er níét beter uit.” Hanne (45) is ook niet gezegend met een mooie neus, maar probeert een operatie te vermijden.