Blote tepels, dickpicks, kunstig naakt: op dit Vlaamse antwoord op Instagram mag het allemaal wél

VIDEO. De badpakkendilemma’s van Karen Damen, Anne De Baetzelier en Tatyana Beloy

Complexen of goed in je vel? “Vroeger complexen, nu goed in mijn vel”, aldus Karen Damen (47). En dat zien we. Ze straalt in haar badpak, net zoals Tatyana Beloy (37) en Anne De Baetzelier (57). De drie vrouwen vertellen morgen in NINA openhartig over hun lijf, liefde en leven. Maar vandaag beantwoorden ze eerst enkele pittige ‘badpakkendilemma’s’. “Ik ben geen lustobject.”

10 juni